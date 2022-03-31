https://ria.ru/20220331/dnr-1781106380.html

Один из украинских Ми-8 сбили из трофейного ПЗРК "Стингер", заявили в ДНР

Один из украинских Ми-8 сбили из трофейного ПЗРК "Стингер", заявили в ДНР - РИА Новости, 31.03.2022

Один из украинских Ми-8 сбили из трофейного ПЗРК "Стингер", заявили в ДНР

Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что один из сбитых украинских вертолетов Ми-8 уничтожен из захваченного при освобождении Мариуполя ПЗРК... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T15:56

2022-03-31T15:56

2022-03-31T16:10

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ми-8

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что один из сбитых украинских вертолетов Ми-8 уничтожен из захваченного при освобождении Мариуполя ПЗРК Stinger."По уточненным данным, один из сбитых украинских вертолетов Ми-8 был уничтожен подготовленным расчетом из трофейного ПЗРК Stinger, захваченного в ходе освобождения города Мариуполь", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Отмечается, что на месте падения вертолета обнаружены тела бойцов националистического полка "Азова" (против них в РФ возбуждено уголовное дело). При этом, по заявлению Народной милиции ДНР, "двоим боевикам посчастливилось выжить, сейчас с ними проводятся оперативные мероприятия". Ранее сообщалось, что силы ПВО ДНР в четверг уничтожили два вертолета украинских войск около Мариуполя и пресекли попытку эвакуации главарей националистов.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время военные ДНР и России ведут бои за освобождение города. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220325/ukraina-1780016253.html

https://ria.ru/20220325/trofey-1780112192.html

https://ria.ru/20220328/mariupol-1780403182.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия, ми-8