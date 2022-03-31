https://ria.ru/20220331/dnr-1781099189.html

Глава ДНР распорядился создать администрацию города Мариуполя

Глава ДНР распорядился создать администрацию города Мариуполя - РИА Новости, 31.03.2022

Глава ДНР распорядился создать администрацию города Мариуполя

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин распорядился создать администрацию города Мариуполя, говорится в указе, опубликованном на сайте Пушилина. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T15:33

2022-03-31T15:33

2022-03-31T16:37

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ДОНЕЦК, 31 мар — РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин распорядился создать администрацию города Мариуполя, говорится в указе, опубликованном на сайте Пушилина.Это решение призвано обеспечить законность и порядок в городе, а также функционирование предприятий и учреждений, которые раньше контролировали украинские власти.Главе администрации Мариуполя поручено "организовать по согласованию с администрацией главы Донецкой народной республики создание территориальных органов (администраций районов в городе Мариуполе), назначение их руководителей", говорится в документе.Ранее Рамзан Кадыров заявил, что город уже удалось освободить на 90-95 процентов.При провозглашении ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220331/zapad-1780967802.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии, владимир путин, донецкая народная республика, россия, александр семенов (ученый), донецк (днр)