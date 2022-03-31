15:33 31.03.2022 (обновлено: 16:37 31.03.2022)
Глава ДНР распорядился создать администрацию города Мариуполя
Глава ДНР Денис Пушилин издал указ о создании администрации города Мариуполя
Глава ДНР Денис Пушилин
ДОНЕЦК, 31 мар — РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин распорядился создать администрацию города Мариуполя, говорится в указе, опубликованном на сайте Пушилина.
"Постановляю создать местную администрацию Донецкой народной республики — администрацию города Мариуполя", — говорится в документе.
Это решение призвано обеспечить законность и порядок в городе, а также функционирование предприятий и учреждений, которые раньше контролировали украинские власти.
Главе администрации Мариуполя поручено "организовать по согласованию с администрацией главы Донецкой народной республики создание территориальных органов (администраций районов в городе Мариуполе), назначение их руководителей", говорится в документе.
Ранее Рамзан Кадыров заявил, что город уже удалось освободить на 90-95 процентов.
При провозглашении ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.