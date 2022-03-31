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Украинские войска обстреляли "Градом" Луганское в ДНР - РИА Новости, 31.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220331/dnr-1781046354.html
Украинские войска обстреляли "Градом" Луганское в ДНР
Украинские войска обстреляли "Градом" Луганское в ДНР - РИА Новости, 31.03.2022
Украинские войска обстреляли "Градом" Луганское в ДНР
Украинские войска в 12.15 мск выпустили 20 ракет из "Града" по Луганскому в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T12:35
2022-03-31T12:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Украинские войска в 12.15 мск выпустили 20 ракет из "Града" по Луганскому в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.15 - населенный пункт Георгиевка – населенный пункт Луганское: выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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60
в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
12:35 31.03.2022 (обновлено: 12:38 31.03.2022)
 
Украинские войска обстреляли "Градом" Луганское в ДНР

Украинские войска выпустили 20 ракет из "Града" по Луганскому в ДНР

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия попадания ракетой
Последствия попадания ракетой - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Последствия попадания ракетой
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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Украинские войска в 12.15 мск выпустили 20 ракет из "Града" по Луганскому в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.15 - населенный пункт Георгиевка – населенный пункт Луганское: выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Уничтожение позиций ВСУ боевыми вертолетами Ка-52 - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
09:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны показало видео уничтожения укрепленных позиций ВСУ вертолетами
 
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