12:35 31.03.2022 (обновлено: 12:38 31.03.2022)
Украинские войска обстреляли "Градом" Луганское в ДНР
Украинские войска выпустили 20 ракет из "Града" по Луганскому в ДНР
Последствия попадания ракетой
ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Украинские войска в 12.15 мск выпустили 20 ракет из "Града" по Луганскому в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.15 - населенный пункт Георгиевка – населенный пункт Луганское: выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.