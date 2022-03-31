https://ria.ru/20220331/dnr-1781032885.html

В ДНР оценили потери ВСУ за сутки в 42 человека

В ДНР оценили потери ВСУ за сутки в 42 человека - РИА Новости, 31.03.2022

В ДНР оценили потери ВСУ за сутки в 42 человека

Украинские войска потеряли 42 человека убитыми за сутки, а также несколько боевых машин, заявила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T11:46

2022-03-31T11:46

2022-03-31T12:05

обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

донбасс

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Украинские войска потеряли 42 человека убитыми за сутки, а также несколько боевых машин, заявила Народная милиция ДНР.По ее данным, украинские войска за сутки утратили 13 огневых позиций, две БМП, бронированную машину и один грузовик.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

россия

украина

донбасс

донецкая народная республика

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, украина, донбасс, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы украины