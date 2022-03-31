https://ria.ru/20220331/dnr-1781031166.html

В ДНР за 42 дня погибли 70 мирных жителей из-за обстрелов со стороны ВСУ

В ДНР за 42 дня погибли 70 мирных жителей из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 31.03.2022

В ДНР за 42 дня погибли 70 мирных жителей из-за обстрелов со стороны ВСУ

За время обострения конфликта в ДНР погибли 70 мирных жителей, сообщило в Telegram представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T11:41

2022-03-31T11:41

2022-03-31T13:00

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 31 мар — РИА Новости. За время обострения конфликта в ДНР погибли 70 мирных жителей, сообщило в Telegram представительство республики в СЦКК.Отмечается, что украинские войска за это время выпустили по территории ДНР 17 929 боеприпасов, в том числе ракеты "Точка-У", "Ураган" и "БМ-21 "Град".Кроме того, в республике повреждены 1841 дом и 476 объектов гражданской инфраструктуры, включая больницы, поликлиники и школы, и 23 объекта критической инфраструктуры.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины