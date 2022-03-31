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В ДНР 46 мирных жителей пострадали за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ

В ДНР 46 мирных жителей пострадали за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 31.03.2022

В ДНР 46 мирных жителей пострадали за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ

Более 40 мирных жителей в Донецкой народной республике ранены за сутки из-за обстрелов украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР со ссылкой на РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T09:33

2022-03-31T09:33

2022-03-31T09:33

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 31 мар - РИА Новости. Более 40 мирных жителей в Донецкой народной республике ранены за сутки из-за обстрелов украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР со ссылкой на минздрав республики."За минувшие сутки, с 09.00 30 марта до 09.00 31 марта, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) территории Донецкой народной республики... ранения различной степени тяжести получили 46 мирных жителей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

донецкая народная республика

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины