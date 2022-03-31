https://ria.ru/20220331/disney-1781151571.html

Disney полностью приостанавливает прокат своих фильмов в России в апреле

Disney полностью приостанавливает прокат своих фильмов в России в апреле - РИА Новости, 31.03.2022

Disney полностью приостанавливает прокат своих фильмов в России в апреле

С 7 апреля Disney полностью приостанавливает прокат своих фильмов в российских кинотеатрах, сообщает Бюллетень Кинопрокатчика (БК) со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T19:14

2022-03-31T19:14

2022-03-31T19:14

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. С 7 апреля Disney полностью приостанавливает прокат своих фильмов в российских кинотеатрах, сообщает Бюллетень Кинопрокатчика (БК) со ссылкой на свои источники. При этом получить комментарий у представителя компании изданию не удалось. В начале марта Disney сообщила о приостановке поставки своих фильмов в Россию. Вышедшие ранее голливудские релизы оставались в репертуаре кинотеатров. Картина "Смерть на Ниле" появилась в отечественном прокате 10 февраля 2022 года. По данным БК, фильм "успел заработать с момента старта 641 миллион, при этом в марте релиз собрал более 160 миллионов рублей". Премьера российской спортивной драмы "Мистер Нокаут" состоялась 23 февраля. Ее касса — "265 миллионов рублей, из них в марте – 177 миллионов".

https://ria.ru/20220330/kozlovskiy-1780876321.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, walt disney animation studios