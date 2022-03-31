https://ria.ru/20220331/disney-1781151571.html
Disney полностью приостанавливает прокат своих фильмов в России в апреле
Disney полностью приостанавливает прокат своих фильмов в России в апреле - РИА Новости, 31.03.2022
Disney полностью приостанавливает прокат своих фильмов в России в апреле
С 7 апреля Disney полностью приостанавливает прокат своих фильмов в российских кинотеатрах, сообщает Бюллетень Кинопрокатчика (БК) со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T19:14
2022-03-31T19:14
2022-03-31T19:14
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. С 7 апреля Disney полностью приостанавливает прокат своих фильмов в российских кинотеатрах, сообщает Бюллетень Кинопрокатчика (БК) со ссылкой на свои источники. При этом получить комментарий у представителя компании изданию не удалось. В начале марта Disney сообщила о приостановке поставки своих фильмов в Россию. Вышедшие ранее голливудские релизы оставались в репертуаре кинотеатров. Картина "Смерть на Ниле" появилась в отечественном прокате 10 февраля 2022 года. По данным БК, фильм "успел заработать с момента старта 641 миллион, при этом в марте релиз собрал более 160 миллионов рублей". Премьера российской спортивной драмы "Мистер Нокаут" состоялась 23 февраля. Ее касса — "265 миллионов рублей, из них в марте – 177 миллионов".
https://ria.ru/20220330/kozlovskiy-1780876321.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, walt disney animation studios
Disney полностью приостанавливает прокат своих фильмов в России в апреле
Disney полностью приостанавливает прокат своих фильмов в России 7 апреля
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. С 7 апреля Disney полностью приостанавливает прокат своих фильмов в российских кинотеатрах, сообщает Бюллетень Кинопрокатчика (БК) со ссылкой на свои источники. При этом получить комментарий у представителя компании изданию не удалось.
"Запрет на демонстрацию затронет как зарубежные проекты студии ("Смерть на Ниле"), так и российские релизы вроде "Мистера Нокаута", — говорится в публикации.
В начале марта Disney сообщила о приостановке поставки своих фильмов в Россию. Вышедшие ранее голливудские релизы оставались в репертуаре кинотеатров.
Картина "Смерть на Ниле" появилась в отечественном прокате 10 февраля 2022 года. По данным БК, фильм "успел заработать с момента старта 641 миллион, при этом в марте релиз собрал более 160 миллионов рублей".
Премьера российской спортивной драмы "Мистер Нокаут" состоялась 23 февраля. Ее касса — "265 миллионов рублей, из них в марте – 177 миллионов".