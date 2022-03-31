https://ria.ru/20220331/dengi-1780905106.html

"Либо оружие, либо люди". Страны НАТО столкнулись с неожиданной проблемой

"Либо оружие, либо люди". Страны НАТО столкнулись с неожиданной проблемой - РИА Новости, 31.03.2022

"Либо оружие, либо люди". Страны НАТО столкнулись с неожиданной проблемой

Конфликт на Украине вынудил НАТО раскошелиться — члены организации пообещали значительно нарастить расходы на оборону. Однако финансовые аппетиты военного блока РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T08:00

2022-03-31T08:00

2022-03-31T09:10

евросоюз

миссури

греция

lockheed martin

россия

джастин трюдо

f-35

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Сергей Андреев. Конфликт на Украине вынудил НАТО раскошелиться — члены организации пообещали значительно нарастить расходы на оборону. Однако финансовые аппетиты военного блока вызывают ожесточенные споры: денег не хватает, особенно в условиях рекордной за многие десятилетия инфляции. О возможных последствиях — в материале РИА Новости.Провальный KPIПочти месяц европейские и американские политики всех мастей рассуждают об укреплении обороны. В планах — увеличение расходов, прежде всего на закупку новых вооружений. В первую очередь это касается "младших" членов НАТО с небольшими армиями. Так, министр обороны Болгарии Драгомир Заков заявил, что его стране нужно как можно скорее пополнить арсеналы беспилотниками, артиллерией, ПЗРК и средствами ПВО.На днях на саммите в Брюсселе постановили "укреплять индивидуальную и коллективную способность противостоять всем формам нападения"."Шаги, которые мы предпринимаем для обеспечения безопасности Североатлантического союза и Евроатлантического региона, потребуют адекватных ресурсов. Союзники существенно поднимают траты на оборону", — говорится в итоговом коммюнике.Руководство военного блока призывает не скупиться. Речь идет о двух процентах ВВП каждой страны.На самом деле, если бы не украинский конфликт, этого бы никто и не заметил. Ведь те самые два процента согласовали еще в 2014-м. На это дали десять лет, но в дедлайн укладываются лишь десять из 29 членов альянса. По последним данным (за 2021-й), в лидерах — Греция: 3,82 процента. Следом — США (3,52), Хорватия (2,79), Великобритания (2,29) и Эстония (2,28)."Экономический локомотив" Европы — Германия — не спешил выполнять требование, тратя чуть более полутора процентов. Сейчас же Берлин одним из первых пообещал добавить в оборонный бюджет минимум сто миллиардов евро. Часть денег пойдет на переоснащение ВВС: бундесвер заменит родные, но устаревшие "Торнадо" на американские F-35."Настали счастливые дни"Сложившаяся ситуация на руку прежде всего именно оборонно-промышленному комплексу США. Издание Politico, например, сообщает, что Lockheed Martin уже расширяет производство F-35 и "Джавелинов" для Европы."Для военной индустрии вновь настали счастливые дни. Когда оборонный бюджет растет, это, как правило, идет на пользу всем в отрасли", — цитирует газета исполнительного директора Института Лексингтона Лорена Томпсона.Белый дом тоже увеличит военные расходы — на 9,8 процента, до 773 миллиардов долларов. Часть средств направят союзникам — в основном в виде американской техники.Правда, проект должен утвердить конгресс. И многие сенаторы обратили внимание на ряд странностей. Так, общая численность армии США сократится на три тысячи человек. ВМС спишут 24 корабля, в том числе пять крейсеров, ничего не приобретя взамен. А вместо 85 самолетов F-35 (как планировалось месяц назад) купят 61.В команде Байдена объясняют это "инвестициями в модернизацию" и "укреплением обороноспособности" некоторых баз, в первую очередь тихоокеанских. Однако парламентариев, горячо обсуждающих каждый цент, это не убедило. И их можно понять."От ракет до простых карандашей"Инфляция в США достигла 7,9 процента в годовом выражении, чего не было 40 лет. Экономика только выкарабкалась из коронавирусного кризиса, как замаячил новый, связанный с санкциями против России и всплеском цен на энергоносители.Сенаторы опасаются, что вливания в оборонку обострят ситуацию. "Я хотел бы знать, как вы собираетесь помочь жителям южного Миссури, которые не смогут позволить себе еду на столе, одежду на теле и бензин в машине", — возмутился член бюджетного комитета палаты представителей Джейсон Смит.Проблема, по его словам, в том, что выиграют только крупные корпорации, а не промышленность в целом. Ведь из-за разгона цен многим станет невыгодно создавать новые рабочие места.Инфляция, по оценкам американских экспертов, сожрет больше половины затраченных денег. То есть фактически США увеличат оборонный бюджет лишь на четыре процента, что меньше, чем в прошлые годы."Военные будут иметь дело с неконтролируемым ростом расходов на все — от высокоточного оружия до карандашей. Ирония еще и в том, что чем больше траты на оборону, тем ниже обороноспособность. Потому что каждая покупка делает следующую дороже. Один F-35 сейчас стоит больше ста миллионов (в 2020-м — 78. — Прим. ред.), атомный авианосец "Форд" — 15 миллиардов, причем без палубников", — поясняет старший консультант Атлантического совета Харлан Ульман.Ситуация, по его словам, общая для НАТО. Поскольку "у альянса нет единой армии, каждая страна действует по-своему", причем не всегда целесообразно и эффективно, добавляет он."Вместо одного F-35, — заключает эксперт, — можно на те же деньги приобрести сто "Томагавков" или тысячу беспилотников. С точки зрения оборонной стратегии это куда лучше".Главная дилеммаВпрочем, оптимизацией в НАТО озаботились немногие. В частности, в Лондоне, проанализировав инфляционные риски, отказались увеличивать финансирование. В Париже, напротив, готовы вложиться. Но не в американский импорт, а в собственное производство. Франция уже несколько лет пытается стать главным европейским военным экспортером.Беда в том, что союзники по Североатлантическому блоку не торопятся с покупками. Несмотря на обещания, многие не понимают, где взять деньги.Речь прежде всего о Евросоюзе, живущем в основном в долг. Почти у всех девятипроцентная инфляция, что, как указали в ЕЦБ, существенно тормозит восстановление экономики после пандемии. Дополнительные вливания в безопасность положение не улучшат. Поэтому политики в разных странах и спорят из-за бюджета.Разногласия и за океаном. Так, премьер-министр Канады Джастин Трюдо на днях пообещал выполнить требования НАТО, однако на уточняющие вопросы журналистов отвечал уклончиво."Даже с учетом заявленного Оттава не достигнет требуемого альянсом показателя. А ведь есть еще множество социальных программ, которые тоже надо выполнять. И получить деньги просто так, по взмаху волшебной палочки, невозможно", — отмечает аналитик Канадского института глобальных проблем Дэвид Перри.Дилемма "оборонка или социалка" — у всех стран НАТО. Поэтому, как подчеркивают эксперты, перспективы обещанного "укрепления альянса" пока довольно туманны.

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евросоюз, миссури, греция, lockheed martin , россия, джастин трюдо, f-35