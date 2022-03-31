https://ria.ru/20220331/chvk-1781117168.html

Эсеры внесли в Госдуму законопроект о правовом статусе российских ЧВК

Эсеры внесли в Госдуму законопроект о правовом статусе российских ЧВК - РИА Новости, 31.03.2022

Эсеры внесли в Госдуму законопроект о правовом статусе российских ЧВК

Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и депутат Сергей Кабышев внесли в Госдуму законопроект о регулировании деятельности... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T16:26

2022-03-31T16:26

2022-03-31T16:26

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россия

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и депутат Сергей Кабышев внесли в Госдуму законопроект о регулировании деятельности российских частных военных компаний (ЧВК), копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.Как отмечается в пояснительной записке, в России частные военные и военно-охранные организации не имеют официального статуса. По мнению авторов инициативы, ЧВК в случае их законодательного урегулирования способны принять активное участие в защите прав и свобод российских граждан за рубежом, национальных интересов РФ, охране сотрудников российских компаний на территории иностранных государств со сложной военно-политической ситуацией, развитии международного военного сотрудничества, снижении уровня военных и террористических угроз путем выполнения и оказания военных и военно-охранных работ и услуг."Предметом регулирования законопроекта являются правовые отношения, связанные с созданием, реорганизацией и ликвидацией частных военных и военно-охранных организаций, выполнением и оказанием ими военных и военно-охранных работ и услуг, осуществлением контроля и надзора за их деятельностью", - говорится в сопутствующих материалах.Законопроектом предлагается закрепить за министерством обороны РФ контрольные и надзорные функции за деятельностью ЧВК, в том числе министерство выдает лицензию и разрешения таким организациям, определяет их место дислокации.Также отмечается, что свои полномочия ЧВК смогут реализовывать исключительно за пределами России.

https://ria.ru/20211213/sanktsii-1763512751.html

https://ria.ru/20211125/chvk-1760742129.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, госдума рф, партия "справедливая россия - за правду", чвк "вагнер"