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Эсеры внесли в Госдуму законопроект о правовом статусе российских ЧВК - РИА Новости, 31.03.2022
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Эсеры внесли в Госдуму законопроект о правовом статусе российских ЧВК
Эсеры внесли в Госдуму законопроект о правовом статусе российских ЧВК - РИА Новости, 31.03.2022
Эсеры внесли в Госдуму законопроект о правовом статусе российских ЧВК
Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и депутат Сергей Кабышев внесли в Госдуму законопроект о регулировании деятельности... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T16:26
2022-03-31T16:26
политика
россия
госдума рф
партия "справедливая россия - за правду"
чвк "вагнер"
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и депутат Сергей Кабышев внесли в Госдуму законопроект о регулировании деятельности российских частных военных компаний (ЧВК), копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.Как отмечается в пояснительной записке, в России частные военные и военно-охранные организации не имеют официального статуса. По мнению авторов инициативы, ЧВК в случае их законодательного урегулирования способны принять активное участие в защите прав и свобод российских граждан за рубежом, национальных интересов РФ, охране сотрудников российских компаний на территории иностранных государств со сложной военно-политической ситуацией, развитии международного военного сотрудничества, снижении уровня военных и террористических угроз путем выполнения и оказания военных и военно-охранных работ и услуг."Предметом регулирования законопроекта являются правовые отношения, связанные с созданием, реорганизацией и ликвидацией частных военных и военно-охранных организаций, выполнением и оказанием ими военных и военно-охранных работ и услуг, осуществлением контроля и надзора за их деятельностью", - говорится в сопутствующих материалах.Законопроектом предлагается закрепить за министерством обороны РФ контрольные и надзорные функции за деятельностью ЧВК, в том числе министерство выдает лицензию и разрешения таким организациям, определяет их место дислокации.Также отмечается, что свои полномочия ЧВК смогут реализовывать исключительно за пределами России.
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политика, россия, госдума рф, партия "справедливая россия - за правду", чвк "вагнер"
16:26 31.03.2022
 
Эсеры внесли в Госдуму законопроект о правовом статусе российских ЧВК

"СР — За правду" внесла в Госдуму законопроект о правовом статусе российских ЧВК

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной Думы РФ в Москве
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и депутат Сергей Кабышев внесли в Госдуму законопроект о регулировании деятельности российских частных военных компаний (ЧВК), копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.
Как отмечается в пояснительной записке, в России частные военные и военно-охранные организации не имеют официального статуса. По мнению авторов инициативы, ЧВК в случае их законодательного урегулирования способны принять активное участие в защите прав и свобод российских граждан за рубежом, национальных интересов РФ, охране сотрудников российских компаний на территории иностранных государств со сложной военно-политической ситуацией, развитии международного военного сотрудничества, снижении уровня военных и террористических угроз путем выполнения и оказания военных и военно-охранных работ и услуг.
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"Предметом регулирования законопроекта являются правовые отношения, связанные с созданием, реорганизацией и ликвидацией частных военных и военно-охранных организаций, выполнением и оказанием ими военных и военно-охранных работ и услуг, осуществлением контроля и надзора за их деятельностью", - говорится в сопутствующих материалах.
Законопроектом предлагается закрепить за министерством обороны РФ контрольные и надзорные функции за деятельностью ЧВК, в том числе министерство выдает лицензию и разрешения таким организациям, определяет их место дислокации.
Также отмечается, что свои полномочия ЧВК смогут реализовывать исключительно за пределами России.
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