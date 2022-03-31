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Биография Корнея Чуковского

Биография Корнея Чуковского - РИА Новости, 31.03.2022

Биография Корнея Чуковского

Русский и советский поэт, писатель, критик, литературовед, переводчик Корней Иванович Чуковский (настоящее имя Николай Иванович Корнейчуков) родился 31 марта... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T00:34

2022-03-31T00:34

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Русский и советский поэт, писатель, критик, литературовед, переводчик Корней Иванович Чуковский (настоящее имя Николай Иванович Корнейчуков) родился 31 марта (19 марта по старому стилю) 1882 года в Санкт-Петербурге в семье крестьянки Екатерины Корнейчуковой и студента Эммануила Левенсона. Через три года после его рождения отец ушел из семьи, и он с матерью переехали в Одессу.Будущий писатель учился в одесской гимназии, но был исключен из пятого класса, когда по специальному указу учебные заведения "освобождали" от детей "низкого" происхождения.С юношеских лет вел трудовую жизнь, много читал, самостоятельно выучил английский и французский языки.В 1901 году Чуковский начал печататься в газете "Одесские новости", куда его привел друг по гимназии, впоследствии политический деятель, идеолог сионистского движения Владимир Жаботинский. В 1903 году в качестве корреспондента "Одесских новостей" Чуковский был направлен в Лондон. Там он посещал библиотеку Британского музея, где читал английских писателей, историков, философов, публицистов. В Лондоне он познакомился с Артуром Конан Дойлем, Гербертом Уэллсом и другими писателями.В 1904 году вернулся в Россию, жил в Петербурге, сотрудничая с местными журналами. В 1905 году организовал (на субсидию певца Леонида Собинова) еженедельный журнал политической сатиры "Сигнал". В нем печатались Федор Сологуб, Надежда Тэффи, Александр Куприн. За публикацию материалов антиправительственного содержания писатель был приговорен к шестимесячному заключению, был оправдан.В 1906 году он стал постоянным сотрудником журнала Валерия Брюсова "Весы". Критические статьи, принесшие известность автору, позже вышли отдельными сборниками "От Чехова до наших дней" (1908), "Критические рассказы" (1911), "Лица и маски" (1914), "Футуристы" (1922).В 1907 году Чуковский поселился в финском местечке Куоккала (ныне поселок Репино, Санкт-Петербург), где сблизился с художником Ильей Репиным, познакомился с Владимиром Короленко, Александром Куприным, Федором Шаляпиным, Владимиром Маяковским, Алексеем Толстым. Позднее Чуковский рассказал о деятелях культуры в своих мемуарах – "Репин. Горький. Маяковский. Брюсов. Воспоминания" (1940), "Из воспоминаний" (1959), "Современники" (1962). Здесь же был собран альманах автографов и рисунков, отразивший творческую жизнь нескольких поколений деятелей искусства – "Чукоккала", название которого придумал Репин. Этот юмористический рукописный альманах, где оставляли свои автографы поэты Александр Блок, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, писатели Артур Конан Дойл и Герберт Уэллс, был опубликован лишь в 1979 году. В 1916 году Чуковский – военный корреспондент газеты "Речь" в Великобритании, Франции, Бельгии. В этом же году Максим Горький пригласил его руководить детским отделом издательства "Парус".В 1917 году Чуковский возвратился в Петроград (в 1924-1991 годах – Ленинград, ныне Санкт-Петербург). В 1918 году вошел в руководство издательства "Всемирная литература".В 1919 году участвовал в создании "Дома искусств", руководил его литотделом.В 1921 году Чуковский организовал в Холомках (Псковская губерния) дачу-колонию для петроградских писателей и художников, участвовал в создании детского отдела издательства "Эпоха" (1924). В 1924-1925 годах работал в журнале "Русский современник", где вышли его книги "Александр Блок как человек и поэт", "Две души Максима Горького". В Ленинграде Чуковский создал свои самые знаменитые произведения для детей. Первой детской поэмой стал "Крокодил" (опубликована в 1917 году под названием "Ваня и крокодил"), затем появились "Мойдодыр" (1923), "Тараканище" (1923), "Муха-цокотуха" (1924, под названием "Мухина свадьба"), "Бармалей" (1925), "Айболит" (1929, под названием "Приключения Айболита"). В 1928 году вышла его книга "Маленькие дети", получившая затем название "От двух до пяти".В 1930-е годы детские сказки стали причиной травли Чуковского, так называемой борьбы с "чуковщиной". Его обвиняли в "безыдейности" и "пропаганде чепухи". В 1929 году заставили публично отречься от своих сказок. Писатель был подавлен пережитым, долго не писал. С 1938 года и до конца жизни писатель жил в Москве и Переделкино. Здесь Чуковский написал свои сказки " Приключения Бибигона" (1945-1946), "Спасибо Айболиту" (1955), "Муха в бане" (1969). Как переводчик для детей младшего возраста Чуковский пересказал древнегреческий миф о Персее, переводил английские народные песенки ("Барабек", "Дженни", "Котауси и Мауси" и другие). В пересказе Чуковского дети познакомились с "Приключениями барона Мюнхгаузена" Эриха Распе, "Робинзона Крузо" Даниэля Дефо и др. Чуковский переводил сказки Редьярда Киплинга, произведения Марка Твена ("Том Сойер" и "Геккельбери Финн"), Гилберта Честертона, О. Генри ("Короли и капуста", рассказы). Увлеченный англоязычной литературой Чуковский открыл для русского читателя американского поэта Уолта Уитмена (он посвятил ему исследование "Мой Уитмен"), переводил Уильяма Шекспира. Еще в 1919 году вышла первая работа Чуковского о мастерстве перевода – "Принципы художественного перевода". Изложил теорию перевода в книге "Высокое искусство" (1968) – одной из самых авторитетных в этой области. Чуковский исследовал жанр детектива. Он первым в России написал о зарождающемся феномене массовой культуры в работе "Нат Пинкертон и современная литература" (1908).Долгие годы занимался творчеством поэта Николая Некрасова. Ему принадлежат книги "Рассказы о Некрасове" (1930) и "Мастерство Некрасова" (1952), за которую в 1962 году автор получил Ленинскую премию. В 1962 году написал книгу "Живой как жизнь" о русском языке, обозначив проблемы современной речи. Главной ее болезнью писатель назвал "канцелярит" – придуманное им слово, означающее засорение языка бюрократическими штампами.В 1960-х годах Чуковский задумал пересказ Библии для детей. К проекту он привлек писателей и литераторов, тщательно редактировав их работу. Книга "Вавилонская башня и другие древние легенды" была издана в 1968 году, но весь тираж был уничтожен властями. Первое книжное издание вышло лишь в 1990 году. Корней Чуковский многое не принимал в советском обществе. В 1958 году он оказался единственным советским писателем, поздравившим Бориса Пастернака с присуждением Нобелевской премии. Он был одним из первых, кто открыл писателя Александра Солженицына, первым написал хвалебный отзыв об "Одном дне Ивана Денисовича". В 1964 году Чуковский хлопотал в защиту поэта Иосифа Бродского, осужденного за "тунеядство". Корней Чуковский – доктор филологических наук (1957), доктор литературы Оксфордского университета (1962), лауреат Ленинской премии (1962). Был награжден орденом Ленина (1957), тремя орденами Трудового Красного Знамени и медалями.28 октября 1969 года Корней Чуковский скончался. Похоронен на Переделкинском кладбище.В его браке с Марией Гольдфельд (1880-1955) родились четверо детей – Николай, Лидия, Борис и Мария. 11-летняя Мария умерла в 1931 году от туберкулеза, Борис погиб в 1942 году под Москвой. Старший сын Чуковского Николай (1904-1965) был писателем. Автор биографических повестей о Джеймсе Куке, Жане Лаперузе, Иване Крузенштерне, романа "Балтийское небо" о защитниках осажденного Ленинграда, повестей и рассказов, переводов. Дочь Лидия (1907-1996) – писательница и правозащитница, автор повести "Софья Петровна" (1939-1940) о трагических событиях 1937 года, работ о русских писателях, воспоминаний об Анне Ахматовой, трудов по редактированию. Дом-музей К.И. Чуковского расположен поселке Переделкино в Новомосковском административном округе Москвы. В 1987 году в Переделкино был установлен памятник Корнею Чуковскому (скульптор Игорь Замедянский) В 1983 году в Ленинграде на доме по адресу Манежный переулок, дом 6, где с 1919 по 1938 годы жил писатель, была открыта мемориальная доска. В 2014 году появилась улица Корнея Чуковского в Санкт-Петербурге.В апреле 2020 года Правительство Москвы учредило семь премий имени Корнея Чуковского, присуждаемых ежегодно. Корней Чуковский остается самым популярным автором в сегменте детской литературы в России. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

справки, россия, литература, культура