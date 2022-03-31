https://ria.ru/20220331/chernobyl-1781182211.html

МАГАТЭ: Россия передала контроль над ЧАЭС украинскому персоналу

МАГАТЭ: Россия передала контроль над ЧАЭС украинскому персоналу - РИА Новости, 31.03.2022

МАГАТЭ: Россия передала контроль над ЧАЭС украинскому персоналу

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси утверждает, что Киев сообщил агентству, что российские силы якобы... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T22:56

2022-03-31T22:56

2022-03-31T22:56

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ВЕНА, 31 мар - РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси утверждает, что Киев сообщил агентству, что российские силы якобы передали контроль над ЧАЭС украинскому персоналу."Сегодня Украина проинформировала МАГАТЭ о том, что российские силы, которые контролируют Чернобыльскую АЭС с 24 февраля, в письменном виде передали контроль над АЭС украинскому персоналу", - отметил Гросси, заявление которого распространила пресс-служба МАГАТЭ.Украина, по утверждению гендиректора агентства, также сообщила, что на площадке Чернобыльской АЭС все еще находятся российские силы.Подтверждения этой информации от российской стороны нет.Гросси в четверг прибыл в Калининград для переговоров с высокопоставленными российскими чиновниками, которые состоятся в пятницу утром. Ранее на этой неделе Гросси посетил Украину, где провёл переговоры с украинскими чиновниками и посетил Южно-Украинскую АЭС. На переговорах речь идёт об оказании МАГАТЭ помощи для обеспечения безопасности ядерных объектов Украины на фоне военной операции России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220331/aes-1781068655.html

https://ria.ru/20220317/chernobyl-1778627453.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, магатэ, чернобыльская аэс, украина