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Власти Тамбовщины скорректировали бюджет, допсредства пойдут на соцсферу - РИА Новости, 31.03.2022
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Тамбовская область
https://ria.ru/20220331/byudzhet-1781020835.html
Власти Тамбовщины скорректировали бюджет, допсредства пойдут на соцсферу
Власти Тамбовщины скорректировали бюджет, допсредства пойдут на соцсферу - РИА Новости, 31.03.2022
Власти Тамбовщины скорректировали бюджет, допсредства пойдут на соцсферу
Тамбовская областная Дума одобрила поправки в региональный бюджет на 2022 год, соответствующий законопроект внес в региональный парламент глава области Максим... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T10:59
2022-03-31T10:59
тамбовская область
общество
тамбовская область
тамбов
тамбовская областная дума
россия
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ТАМБОВ, 31 мар – РИА Новости. Тамбовская областная Дума одобрила поправки в региональный бюджет на 2022 год, соответствующий законопроект внес в региональный парламент глава области Максим Егоров, сообщает пресс-служба областного правительства.Расходная часть главного финансового документа региона в текущем финансовом году увеличена на 5,6 миллиарда рублей, доходная – на 2,2 миллиарда рублей. Собственные доходы увеличиваются на 1,1 миллиарда рублей."Все дополнительные средства будут направлены на развитие социальной сферы. На здравоохранение выделяется почти 788 миллионов рублей. Из них на лекарственное обеспечение в амбулаториях - 354 миллиона рублей. На обеспечение социальных выплат работникам медицинских организаций направляется 53,7 миллиона рублей. Около 38 миллионов рублей - на закупку расходных материалов к системам непрерывного мониторинга глюкозы в крови у детей-инвалидов с заболеванием сахарный диабет 1 типа", – говорится в сообщении пресс-службы.Объем расходов на реализацию госпрограммы "Формирование современной городской среды в Тамбовской области" увеличен на 808 миллионов рублей - в том числе на реализацию программы "Дворы Тамбовщины" - 500 миллионов рублей. На обеспечение мероприятий по благоустройству набережных в городах области – 260 миллионов рублей. Финансирование сферы образования составит более одного миллиарда рублей. Средства направляются на строительство школы на 2,5 тысяч мест в Тамбове, приобретение учебников для учеников 1-5 классов; проведение ремонта в областных образовательных организациях. На ремонт и строительство автомобильных дорог на 2022 и 2023 годы увеличение составит 132,5 миллиона рублей ежегодно. Всего в 2022 году в рамках разных программ и проектов на ремонт дорог выделено более 6 млрд рублей. "Самое важное - сохранить и увеличить финансирование социальной сферы, так как от этого зависит качество жизни тамбовчан. Безупречное исполнение принятых социальных обязательств – абсолютный приоритет нашей работы", — сказал Егоров, слова которого цитирует пресс-служба.
https://ria.ru/20220328/zhilfond-1780959691.html
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общество, тамбовская область, тамбов, тамбовская областная дума, россия
10:59 31.03.2022
 
Власти Тамбовщины скорректировали бюджет, допсредства пойдут на соцсферу

Тамбовская областная Дума одобрила поправки в региональный бюджет о развитии соцсферы

© Фото предоставлено пресс-службой администрации Тамбовской областиГлава Тамбовской области Максим Егоров
Глава Тамбовской области Максим Егоров
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Тамбовской области
Глава Тамбовской области Максим Егоров
Читать ria.ru в
ТАМБОВ, 31 мар – РИА Новости. Тамбовская областная Дума одобрила поправки в региональный бюджет на 2022 год, соответствующий законопроект внес в региональный парламент глава области Максим Егоров, сообщает пресс-служба областного правительства.
Расходная часть главного финансового документа региона в текущем финансовом году увеличена на 5,6 миллиарда рублей, доходная – на 2,2 миллиарда рублей. Собственные доходы увеличиваются на 1,1 миллиарда рублей.
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"Все дополнительные средства будут направлены на развитие социальной сферы. На здравоохранение выделяется почти 788 миллионов рублей. Из них на лекарственное обеспечение в амбулаториях - 354 миллиона рублей. На обеспечение социальных выплат работникам медицинских организаций направляется 53,7 миллиона рублей. Около 38 миллионов рублей - на закупку расходных материалов к системам непрерывного мониторинга глюкозы в крови у детей-инвалидов с заболеванием сахарный диабет 1 типа", – говорится в сообщении пресс-службы.
Объем расходов на реализацию госпрограммы "Формирование современной городской среды в Тамбовской области" увеличен на 808 миллионов рублей - в том числе на реализацию программы "Дворы Тамбовщины" - 500 миллионов рублей. На обеспечение мероприятий по благоустройству набережных в городах области – 260 миллионов рублей. Финансирование сферы образования составит более одного миллиарда рублей. Средства направляются на строительство школы на 2,5 тысяч мест в Тамбове, приобретение учебников для учеников 1-5 классов; проведение ремонта в областных образовательных организациях. На ремонт и строительство автомобильных дорог на 2022 и 2023 годы увеличение составит 132,5 миллиона рублей ежегодно. Всего в 2022 году в рамках разных программ и проектов на ремонт дорог выделено более 6 млрд рублей.
"Самое важное - сохранить и увеличить финансирование социальной сферы, так как от этого зависит качество жизни тамбовчан. Безупречное исполнение принятых социальных обязательств – абсолютный приоритет нашей работы", — сказал Егоров, слова которого цитирует пресс-служба.
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