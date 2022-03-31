https://ria.ru/20220331/britaniya-1781160160.html

Представитель Джонсона: Британия не намерена платить за газ в рублях

Представитель Джонсона: Британия не намерена платить за газ в рублях - РИА Новости, 31.03.2022

Представитель Джонсона: Британия не намерена платить за газ в рублях

Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, говоря о вопросе оплаты российского газа в рублях, заявил, что Британия не намерена этого делать, РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T19:33

2022-03-31T19:33

2022-03-31T19:33

цены на нефть

владимир путин

россия

великобритания

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в мире

экономика

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ЛОНДОН, 31 мар - РИА Новости. Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, говоря о вопросе оплаты российского газа в рублях, заявил, что Британия не намерена этого делать, сообщают западные СМИ."Это не то, что мы намерены делать", - заявил представитель британского премьера в ответ на вопрос о том, существуют ли какие-либо обстоятельства, при которых Великобритания бы платила за российский газ в рублях.В Великобритании также заявили, что следят за возможными последствиями для европейского рынка требований РФ об оплате в рублях, передает агентство Рейтер.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. 31 марта президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.

https://ria.ru/20220331/gaz-1781154320.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

цены на нефть, владимир путин, россия, великобритания, евросоюз, природный газ, в мире, экономика