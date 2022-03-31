Представитель Джонсона: Британия не намерена платить за газ в рублях
Представитель Джонсона заявил, что Британия не намерена платить в рублях за газ из России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии
Газокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии
ЛОНДОН, 31 мар - РИА Новости. Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, говоря о вопросе оплаты российского газа в рублях, заявил, что Британия не намерена этого делать, сообщают западные СМИ.
"Это не то, что мы намерены делать", - заявил представитель британского премьера в ответ на вопрос о том, существуют ли какие-либо обстоятельства, при которых Великобритания бы платила за российский газ в рублях.
В Великобритании также заявили, что следят за возможными последствиями для европейского рынка требований РФ об оплате в рублях, передает агентство Рейтер.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. 31 марта президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.