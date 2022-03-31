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Представитель Джонсона: Британия не намерена платить за газ в рублях - РИА Новости, 31.03.2022
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Представитель Джонсона: Британия не намерена платить за газ в рублях
Представитель Джонсона: Британия не намерена платить за газ в рублях - РИА Новости, 31.03.2022
Представитель Джонсона: Британия не намерена платить за газ в рублях
Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, говоря о вопросе оплаты российского газа в рублях, заявил, что Британия не намерена этого делать, РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T19:33
2022-03-31T19:33
цены на нефть
владимир путин
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евросоюз
природный газ
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ЛОНДОН, 31 мар - РИА Новости. Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, говоря о вопросе оплаты российского газа в рублях, заявил, что Британия не намерена этого делать, сообщают западные СМИ."Это не то, что мы намерены делать", - заявил представитель британского премьера в ответ на вопрос о том, существуют ли какие-либо обстоятельства, при которых Великобритания бы платила за российский газ в рублях.В Великобритании также заявили, что следят за возможными последствиями для европейского рынка требований РФ об оплате в рублях, передает агентство Рейтер.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. 31 марта президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.
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цены на нефть, владимир путин, россия, великобритания, евросоюз, природный газ, в мире, экономика
19:33 31.03.2022
 
Представитель Джонсона: Британия не намерена платить за газ в рублях

Представитель Джонсона заявил, что Британия не намерена платить в рублях за газ из России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии
Газокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии
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ЛОНДОН, 31 мар - РИА Новости. Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, говоря о вопросе оплаты российского газа в рублях, заявил, что Британия не намерена этого делать, сообщают западные СМИ.
"Это не то, что мы намерены делать", - заявил представитель британского премьера в ответ на вопрос о том, существуют ли какие-либо обстоятельства, при которых Великобритания бы платила за российский газ в рублях.
В Великобритании также заявили, что следят за возможными последствиями для европейского рынка требований РФ об оплате в рублях, передает агентство Рейтер.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. 31 марта президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
Вчера, 18:53
Источник: указ об оплате газа в рублях не означает прекращение поставок
 
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