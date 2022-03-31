https://ria.ru/20220331/bondy-1780985050.html

Агентство S&P исключило бонды ряда российских компаний из 11 индексов

Агентство S&P исключило бонды ряда российских компаний из 11 индексов - РИА Новости, 31.03.2022

Агентство S&P исключило бонды ряда российских компаний из 11 индексов

Индексный провайдер S&P Dow Jones Indices объявил об исключении бондов ряда компаний России и Белоруссии из 11 индексов, следует из документа S&P. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T01:45

2022-03-31T01:45

2022-03-31T01:45

экономика

dow jones

россия

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Индексный провайдер S&P Dow Jones Indices объявил об исключении бондов ряда компаний России и Белоруссии из 11 индексов, следует из документа S&P.Среди компаний, чьи бонды оказались исключены из индексов, оказались "Веон", ALROSA Finance, "Башнефть", "Банк Зенит", "РЖД Капитал", "Камаз", "Lukoil Capital", VEB Finance.Ранее S&P Dow Jones Indices после проведения консультаций с участниками рынка принял решение об исключении с 9 марта акции российских эмитентов из своих основных индексов.

https://ria.ru/20220308/pereboi-1777186893.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, dow jones, россия