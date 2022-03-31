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Агентство S&P исключило бонды ряда российских компаний из 11 индексов - РИА Новости, 31.03.2022
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Агентство S&P исключило бонды ряда российских компаний из 11 индексов
Агентство S&P исключило бонды ряда российских компаний из 11 индексов - РИА Новости, 31.03.2022
Агентство S&P исключило бонды ряда российских компаний из 11 индексов
Индексный провайдер S&P Dow Jones Indices объявил об исключении бондов ряда компаний России и Белоруссии из 11 индексов, следует из документа S&P. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T01:45
2022-03-31T01:45
экономика
dow jones
россия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Индексный провайдер S&amp;P Dow Jones Indices объявил об исключении бондов ряда компаний России и Белоруссии из 11 индексов, следует из документа S&amp;P.Среди компаний, чьи бонды оказались исключены из индексов, оказались "Веон", ALROSA Finance, "Башнефть", "Банк Зенит", "РЖД Капитал", "Камаз", "Lukoil Capital", VEB Finance.Ранее S&amp;P Dow Jones Indices после проведения консультаций с участниками рынка принял решение об исключении с 9 марта акции российских эмитентов из своих основных индексов.
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экономика, dow jones, россия
01:45 31.03.2022
 
Агентство S&P исключило бонды ряда российских компаний из 11 индексов

Агентство S&P исключило бонды ряда российских и белорусских компаний из 11 индексов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожий возле московского международного делового центра "Москва-Сити"
Прохожий возле московского международного делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожий возле московского международного делового центра "Москва-Сити"
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Индексный провайдер S&P Dow Jones Indices объявил об исключении бондов ряда компаний России и Белоруссии из 11 индексов, следует из документа S&P.
"S&P Dow Jones ("S&P DJI") провел консультацию с участниками рынка о возможном исключении российских облигаций и объявили результаты 15 марта 2022 года, указав, что все облигации эмитентов, страной риска которых является Россия или Беларусь, будут удалены из затронутых индексов", - говорится в документе.
Среди компаний, чьи бонды оказались исключены из индексов, оказались "Веон", ALROSA Finance, "Башнефть", "Банк Зенит", "РЖД Капитал", "Камаз", "Lukoil Capital", VEB Finance.
Ранее S&P Dow Jones Indices после проведения консультаций с участниками рынка принял решение об исключении с 9 марта акции российских эмитентов из своих основных индексов.
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