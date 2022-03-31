https://ria.ru/20220331/biooruzhie-1781041226.html

Косачев: Россия подготовит предложения об исполнении запрета биооружия

Косачев: Россия подготовит предложения об исполнении запрета биооружия - РИА Новости, 31.03.2022

Косачев: Россия подготовит предложения об исполнении запрета биооружия

Парламентская комиссия по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины намерена подготовить пакет предложений, направленных на... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T12:16

2022-03-31T12:16

2022-03-31T12:53

константин косачев

совет федерации рф

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины намерена подготовить пакет предложений, направленных на исполнение конвенции по запрету биооружия, заявил сопредседатель комиссии, вице-спикер Совфеда Константин Косачев."В случае с химическим оружием, (предусмотрен) его полный запрет. В ситуации с биооружием есть только рамочная конвенция от 1972 года, которая не содержит механизмов контроля", - сказал Косачев по итогам первого заседания комиссии.Он выразил уверенность, что парламентарии "будут выходить на пакет предложений, которые будут связаны с совершенствованием конвенции, ее механизмов, чтобы пресекать любые попытки американцев и им подобных по обходу этой конвенции, по ее нарушению, по созданию новых глобальных угроз для всего человечества".Косачев напомнил, что именно Россия прилагала усилия для обеспечения контроля за реализацией конвенции о запрете биооружия, однако "США с 2001 года саботировали любые меры контроля". По его словам, в последние годы наблюдается серия конкретных шагов по обходу конвенции.Политик также отметил, что парламентская комиссия создана для расследования чрезвычайной ситуации, поскольку то, что сейчас происходит вблизи российских границ по инициативе и под укрывательством США, - это чрезвычайная ситуация, которая "создает неприемлемые риски для безопасности РФ, других стран, на (территории) которых находятся сотни таких биолабораторий, работающих по инициативе Пентагона".Это военные программы, что не вызывает никаких сомнений, подчеркнул Косачев.По его словам, задача парламентариев, в том числе, установление фактов нарушения прав граждан РФ, граждан других стран, поскольку эти угрозы трансграничные.По его мнению, в США будут пытаться скрыть деятельность своих биолабораторий, однако в России будут прилагать усилия, чтобы их деятельность была предана огласке.Косачев добавил, что парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине на следующем заседании 4 апреля обсудит возможность появления эпидемий в РФ как следствие работы этих лабораторий."Мы договорились вести нашу работу максимально оперативно, следующее заседание состоится 4 апреля в Совете Федерации", - сказал сенатор по итогам первого заседания комиссии.По его словам, оно будет посвящено анализу того, "что произошло и происходит в последние годы на территории РФ, с точки зрения биологических, бактериологических угроз, эпидемий, пандемий, установления причинно-следственных связей"."Потому что возможно, что-то из этого, а возможно, и все напрямую связано с деятельностью американских биолабораторий на территории Украины", - добавил Косачев.

https://ria.ru/20220331/komissiya-1781039150.html

https://ria.ru/20220324/biolaboratorii-1779870708.html

https://ria.ru/20220331/komissiya-1781050172.html

россия

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

константин косачев, совет федерации рф, россия, украина, сша, министерство обороны сша