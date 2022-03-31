https://ria.ru/20220331/bezhentsy-1781063459.html

МВД напомнило о риске проникновения преступников и экстремистов с Украины

МВД напомнило о риске проникновения преступников и экстремистов с Украины - РИА Новости, 31.03.2022

МВД напомнило о риске проникновения преступников и экстремистов с Украины

Вероятность проникновения преступников, а также экстремистов с Украины существует, сообщил журналистам в Госдуме статс-секретарь - замглавы МВД России Игорь... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T13:41

2022-03-31T13:41

2022-03-31T13:46

эвакуация жителей днр и лнр в россию

обострение ситуации в днр и лнр

общество

россия

украина

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Вероятность проникновения преступников, а также экстремистов с Украины существует, сообщил журналистам в Госдуме статс-секретарь - замглавы МВД России Игорь Зубов."Мы говорим, наверное, прежде всего, о преступниках и лицах, которые являются носителями экстремистской идеологии, прежде всего, фашистского плана… Угроза такая есть", - сказал Зубов, отвечая на вопрос, существует ли вероятность проникновения через границу в Россию экстремистов и преступников со стороны Украины.При этом Зубов подчеркнул, что на границе есть контроль спецслужб, который способен предотвратить перемещение в Россию подобных злоумышленников. "Существует фильтрация при пересечении границы в период, когда люди обращаются за помощью. Мы ни в коем случае не обижаем тех уважаемых людей, которые приходят сегодня с Украины. Мы их ждем, мы приняли уже сотни тысяч беженцев", - уточнил Зубов.

https://ria.ru/20220319/bezhenets-1779056340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

эвакуация жителей днр и лнр в россию, общество, россия, украина, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ситуация в днр и лнр