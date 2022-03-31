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МВД напомнило о риске проникновения преступников и экстремистов с Украины - РИА Новости, 31.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220331/bezhentsy-1781063459.html
МВД напомнило о риске проникновения преступников и экстремистов с Украины
МВД напомнило о риске проникновения преступников и экстремистов с Украины - РИА Новости, 31.03.2022
МВД напомнило о риске проникновения преступников и экстремистов с Украины
Вероятность проникновения преступников, а также экстремистов с Украины существует, сообщил журналистам в Госдуме статс-секретарь - замглавы МВД России Игорь... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T13:41
2022-03-31T13:46
эвакуация жителей днр и лнр в россию
обострение ситуации в днр и лнр
общество
россия
украина
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Вероятность проникновения преступников, а также экстремистов с Украины существует, сообщил журналистам в Госдуме статс-секретарь - замглавы МВД России Игорь Зубов."Мы говорим, наверное, прежде всего, о преступниках и лицах, которые являются носителями экстремистской идеологии, прежде всего, фашистского плана… Угроза такая есть", - сказал Зубов, отвечая на вопрос, существует ли вероятность проникновения через границу в Россию экстремистов и преступников со стороны Украины.При этом Зубов подчеркнул, что на границе есть контроль спецслужб, который способен предотвратить перемещение в Россию подобных злоумышленников. "Существует фильтрация при пересечении границы в период, когда люди обращаются за помощью. Мы ни в коем случае не обижаем тех уважаемых людей, которые приходят сегодня с Украины. Мы их ждем, мы приняли уже сотни тысяч беженцев", - уточнил Зубов.
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эвакуация жителей днр и лнр в россию, общество, россия, украина, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ситуация в днр и лнр
13:41 31.03.2022 (обновлено: 13:46 31.03.2022)
 
МВД напомнило о риске проникновения преступников и экстремистов с Украины

МВД заявило о риске проникновения преступников и экстремистов под видом беженцев с Украины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Вероятность проникновения преступников, а также экстремистов с Украины существует, сообщил журналистам в Госдуме статс-секретарь - замглавы МВД России Игорь Зубов.
"Мы говорим, наверное, прежде всего, о преступниках и лицах, которые являются носителями экстремистской идеологии, прежде всего, фашистского плана… Угроза такая есть", - сказал Зубов, отвечая на вопрос, существует ли вероятность проникновения через границу в Россию экстремистов и преступников со стороны Украины.
При этом Зубов подчеркнул, что на границе есть контроль спецслужб, который способен предотвратить перемещение в Россию подобных злоумышленников. "Существует фильтрация при пересечении границы в период, когда люди обращаются за помощью. Мы ни в коем случае не обижаем тех уважаемых людей, которые приходят сегодня с Украины. Мы их ждем, мы приняли уже сотни тысяч беженцев", - уточнил Зубов.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюОбществоРоссияУкраинаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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