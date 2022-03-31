https://ria.ru/20220331/bespilotniki-1781122337.html

США разрабатывали БПЛА, способные нести капсулы с отравляющими веществами

США разрабатывали БПЛА, способные нести капсулы с отравляющими веществами - РИА Новости, 31.03.2022

США разрабатывали БПЛА, способные нести капсулы с отравляющими веществами

В США разрабатывали беспилотники, которые могли бы нести капсулы с отравляющими, радиоактивными, наркотическими веществами, заявил в четверг на брифинге... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T16:44

2022-03-31T16:44

2022-03-31T17:27

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. В США разрабатывали беспилотники, которые могли бы нести капсулы с отравляющими, радиоактивными, наркотическими веществами, заявил в четверг на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."В других патентах, которые представлены на слайде, показаны различные типы боеприпасов для доставки химических и биологических рецептур", - сказал Кириллов.Он напомнил о том, что ранее агентством США по патентам и товарным знакам был выдан документ № 8 967 029 на беспилотный летательный аппарат для распространения зараженных насекомых в воздухе."В описании к патенту указано, что с помощью данного устройства войска противника могут быть уничтожены или выведены из строя без риска для военнослужащих США", - пояснил Кириллов.Американские разработчики, по словам начальника войск РХБЗ, отмечают низкую стоимость поражения при отсутствии необходимости контакта с живой силой противника, что соответствует реализуемой Вашингтоном концепции "бесконтактной войны"."Показана возможность снаряжения капсул отравляющими, радиоактивными, наркотическими веществами, а также возбудителями инфекционных заболеваний", - отметил Кириллов.

https://ria.ru/20220310/biooruzhie-1777538138.html

https://ria.ru/20220318/politika-1778717169.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сша, войска рхбз, россия, вашингтон (город)