https://ria.ru/20220331/bespilotniki-1781011764.html

Российские военные за сутки сбили 18 украинских беспилотников

Российские военные за сутки сбили 18 украинских беспилотников - РИА Новости, 31.03.2022

Российские военные за сутки сбили 18 украинских беспилотников

ПВО РФ за сутки сбили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районе 13 населенных пунктов, среди сбитых беспилотников один "Байрактар-ТБ2", заявил в... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T10:21

2022-03-31T10:21

2022-03-31T14:54

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

владимир путин

балаклея

чернигов

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. ПВО РФ за сутки сбили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районе 13 населенных пунктов, среди сбитых беспилотников один "Байрактар-ТБ2", заявил в четверг на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил за сутки сбито в воздухе 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Балаклея, Вербовое, Верхнеторецкое, Докучаевск, Королевка, Комарин, Опытное, Павловка, Репки, Чернигов, Чернобыль, Щорс, в том числе один "Байрактар-ТБ2" в районе Безымянное", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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Утренний брифинг Минобороны РФ Утренний брифинг Минобороны РФ 2022-03-31T10:21 true PT2M00S

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Ольга Маркова

в мире, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, балаклея, чернигов, чернобыльская аэс