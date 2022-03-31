19:11 31.03.2022 (обновлено: 20:38 31.03.2022)
"Не могу поверить". Жители Берлина испугались, что останутся без отопления
Жители Берлина встревожены введением режима раннего предупреждения ЧС
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Жители Берлина обеспокоены введением в Германии режима предупреждения ЧС на случай прекращения поставок российского газа. Своими переживаниями они поделились в видео агентства Ruptly.
"Я не могу это представить. Людям нужно тепло в домах, особенно тем, у кого есть дети. Но как держать обогреватель включенным с учетом нынешних цен, я не представляю", — рассказала местная жительница.
Жители столицы признались, что стараются мыслить позитивно, но им это удается с трудом.
"Альтернативные централизованному отоплению способы согреться не помогут, если не будет электричества", — добавила немка.
В среду глава Министерства экономики Германии Роберт Хабек сообщил о начале подготовки к возможной остановке поставок газа. Речь идет об активации уровня раннего предупреждения: на первом этапе из трех предполагается мониторинг ситуации.
Владимир Путин ранее объявил, что оплату за поставки газа в страны, которые ввели санкции против России, переведут в рубли. Объемы и цены при этом не изменятся. Отказ от предложенных Москвой правил будет считаться неисполнением обязательств, а действующие контракты остановят. Так Россия отреагировала на масштабные ограничения после начала военной операции по демилитаризации Украины и заморозку на Западе около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов.
29 марта, 08:00Уничтожит ли Европа свою экономику
Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не собирается заниматься благотворительностью: если не будет оплаты в рублях, то не будет и газа. Президент уже подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами.
27 марта, 08:00Европа поможет России построить новый газопровод в Китай