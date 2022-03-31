https://ria.ru/20220331/berlin-1781156572.html

"Не могу поверить". Жители Берлина испугались, что останутся без отопления

"Не могу поверить". Жители Берлина испугались, что останутся без отопления - РИА Новости, 31.03.2022

"Не могу поверить". Жители Берлина испугались, что останутся без отопления

Жители Берлина обеспокоены введением в Германии режима предупреждения ЧС на случай прекращения поставок российского газа. Своими переживаниями они поделились в... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T19:11

2022-03-31T19:11

2022-03-31T20:38

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Жители Берлина обеспокоены введением в Германии режима предупреждения ЧС на случай прекращения поставок российского газа. Своими переживаниями они поделились в видео агентства Ruptly.Жители столицы признались, что стараются мыслить позитивно, но им это удается с трудом."Альтернативные централизованному отоплению способы согреться не помогут, если не будет электричества", — добавила немка.В среду глава Министерства экономики Германии Роберт Хабек сообщил о начале подготовки к возможной остановке поставок газа. Речь идет об активации уровня раннего предупреждения: на первом этапе из трех предполагается мониторинг ситуации.Владимир Путин ранее объявил, что оплату за поставки газа в страны, которые ввели санкции против России, переведут в рубли. Объемы и цены при этом не изменятся. Отказ от предложенных Москвой правил будет считаться неисполнением обязательств, а действующие контракты остановят. Так Россия отреагировала на масштабные ограничения после начала военной операции по демилитаризации Украины и заморозку на Западе около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов.Первыми на инициативу отреагировали в странах "Большой семерки". Так, Еврокомиссия отклонила возможность оплачивать поставки российского голубого топлива в рублях. Об этом же отдельно заявили в Австрии, Германии, Греции, Болгарии, Франции и некоторых других странах ЕС.Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не собирается заниматься благотворительностью: если не будет оплаты в рублях, то не будет и газа. Президент уже подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами.

https://ria.ru/20220326/nyu-york-1780243227.html

https://ria.ru/20220329/evropa-1780542048.html

https://ria.ru/20220327/gazoprovod-1780261291.html

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"Я всё ещё верю в лучшее" – жители Берлина обеспокоены введением режима предупреждения ЧС Жители Берлина обеспокоены введением в Германии режима предупреждения ЧС на случай прекращения поставок российского газа. Своими переживаниями они поделились в видео агентства Ruptly. 2022-03-31T19:11 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

россия, греция, еврокомиссия, в мире, берлин (город)