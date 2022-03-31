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"Не могу поверить". Жители Берлина испугались, что останутся без отопления - РИА Новости, 31.03.2022
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"Не могу поверить". Жители Берлина испугались, что останутся без отопления
"Не могу поверить". Жители Берлина испугались, что останутся без отопления - РИА Новости, 31.03.2022
"Не могу поверить". Жители Берлина испугались, что останутся без отопления
Жители Берлина обеспокоены введением в Германии режима предупреждения ЧС на случай прекращения поставок российского газа. Своими переживаниями они поделились в... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T19:11
2022-03-31T20:38
россия
греция
еврокомиссия
в мире
берлин (город)
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Жители Берлина обеспокоены введением в Германии режима предупреждения ЧС на случай прекращения поставок российского газа. Своими переживаниями они поделились в видео агентства Ruptly.Жители столицы признались, что стараются мыслить позитивно, но им это удается с трудом."Альтернативные централизованному отоплению способы согреться не помогут, если не будет электричества", — добавила немка.В среду глава Министерства экономики Германии Роберт Хабек сообщил о начале подготовки к возможной остановке поставок газа. Речь идет об активации уровня раннего предупреждения: на первом этапе из трех предполагается мониторинг ситуации.Владимир Путин ранее объявил, что оплату за поставки газа в страны, которые ввели санкции против России, переведут в рубли. Объемы и цены при этом не изменятся. Отказ от предложенных Москвой правил будет считаться неисполнением обязательств, а действующие контракты остановят. Так Россия отреагировала на масштабные ограничения после начала военной операции по демилитаризации Украины и заморозку на Западе около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов.Первыми на инициативу отреагировали в странах "Большой семерки". Так, Еврокомиссия отклонила возможность оплачивать поставки российского голубого топлива в рублях. Об этом же отдельно заявили в Австрии, Германии, Греции, Болгарии, Франции и некоторых других странах ЕС.Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не собирается заниматься благотворительностью: если не будет оплаты в рублях, то не будет и газа. Президент уже подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами.
https://ria.ru/20220326/nyu-york-1780243227.html
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"Я всё ещё верю в лучшее" – жители Берлина обеспокоены введением режима предупреждения ЧС
Жители Берлина обеспокоены введением в Германии режима предупреждения ЧС на случай прекращения поставок российского газа. Своими переживаниями они поделились в видео агентства Ruptly.
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россия, греция, еврокомиссия, в мире, берлин (город)
19:11 31.03.2022 (обновлено: 20:38 31.03.2022)
 
"Не могу поверить". Жители Берлина испугались, что останутся без отопления

Жители Берлина встревожены введением режима раннего предупреждения ЧС

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Жители Берлина обеспокоены введением в Германии режима предупреждения ЧС на случай прекращения поставок российского газа. Своими переживаниями они поделились в видео агентства Ruptly.
"Я не могу это представить. Людям нужно тепло в домах, особенно тем, у кого есть дети. Но как держать обогреватель включенным с учетом нынешних цен, я не представляю", — рассказала местная жительница.
Жители столицы признались, что стараются мыслить позитивно, но им это удается с трудом.
"Альтернативные централизованному отоплению способы согреться не помогут, если не будет электричества", — добавила немка.
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В среду глава Министерства экономики Германии Роберт Хабек сообщил о начале подготовки к возможной остановке поставок газа. Речь идет об активации уровня раннего предупреждения: на первом этапе из трех предполагается мониторинг ситуации.
Владимир Путин ранее объявил, что оплату за поставки газа в страны, которые ввели санкции против России, переведут в рубли. Объемы и цены при этом не изменятся. Отказ от предложенных Москвой правил будет считаться неисполнением обязательств, а действующие контракты остановят. Так Россия отреагировала на масштабные ограничения после начала военной операции по демилитаризации Украины и заморозку на Западе около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов.
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Первыми на инициативу отреагировали в странах "Большой семерки". Так, Еврокомиссия отклонила возможность оплачивать поставки российского голубого топлива в рублях. Об этом же отдельно заявили в Австрии, Германии, Греции, Болгарии, Франции и некоторых других странах ЕС.
Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не собирается заниматься благотворительностью: если не будет оплаты в рублях, то не будет и газа. Президент уже подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами.
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