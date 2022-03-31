15:17 31.03.2022 (обновлено: 17:52 31.03.2022)
Американцы винят в росте цен на бензин власти и санкции, показал опрос
Опрос Quinnipiac University: более 40% американцев винят в росте цен на бензин власти
© AP Photo / Jae C. HongТабло с повышенными ценами на бензин в Лос-Анджелесе, США
© AP Photo / Jae C. Hong
Табло с повышенными ценами на бензин в Лос-Анджелесе, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости. Более 40 процентов жителей США считают, что рост цен на топливо в стране спровоцирован неудачными действиями президента Джо Байдена, следует из данных опроса, проведенного Квиннипэкским университетом.
"Когда американцев спросили, что, по их мнению, стало главной причиной недавнего роста цен на бензин, они сказали: экономическая политика администрации Байдена (41%), боевые действия на Украине и санкции против России (24%), завышение цены со стороны нефтедобывающих компаний (24%), рост спроса на фоне снятия антикоронавирусных ограничений (5%)", — говорится в отчете.
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Специалисты университета выявили связь между политическими взглядами человека и его мнением по этому вопросу. Так, 82 процента сторонников Республиканской партии винят экономическую политику Байдена и только девять процентов из них считают главной причиной введение санкций против России. В свою очередь, 41 процент из тех, кто поддерживает Демократическую партию, считают, что рост цен спровоцирован прежде всего конфликтом на Украине и санкциями против России, а администрацию действующего президента США винят в этом только три процента.
Среди граждан, не считающих себя сторонниками ни одной из двух главных партий страны, 39 процентов обвиняют власти и 25 процентов говорят об эффекте санкций против Российской Федерации.
По результатам опроса, сейчас наиболее острая проблема для большинства американцев — это инфляция: она беспокоит 39 процентов американцев. За ней следует вопрос иммиграции, который считают приоритетным 19 процентов респондентов, а боевые действия на Украине больше всего тревожат 13 процентов участников.
Исследование проходило с 24 по 28 марта, в нем приняли участие более 1,4 тысячи совершеннолетних жителей США по всей стране. Процент погрешности составляет порядка 2,6 процентных пункта.