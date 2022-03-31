https://ria.ru/20220331/benzin-1781094800.html

Американцы винят в росте цен на бензин власти и санкции, показал опрос

Американцы винят в росте цен на бензин власти и санкции, показал опрос - РИА Новости, 31.03.2022

Американцы винят в росте цен на бензин власти и санкции, показал опрос

Более 40 процентов жителей США считают, что рост цен на топливо в стране спровоцирован неудачными действиями президента Джо Байдена, следует из данных опроса,... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T15:17

2022-03-31T15:17

2022-03-31T17:52

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ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости. Более 40 процентов жителей США считают, что рост цен на топливо в стране спровоцирован неудачными действиями президента Джо Байдена, следует из данных опроса, проведенного Квиннипэкским университетом."Когда американцев спросили, что, по их мнению, стало главной причиной недавнего роста цен на бензин, они сказали: экономическая политика администрации Байдена (41%), боевые действия на Украине и санкции против России (24%), завышение цены со стороны нефтедобывающих компаний (24%), рост спроса на фоне снятия антикоронавирусных ограничений (5%)", — говорится в отчете.Специалисты университета выявили связь между политическими взглядами человека и его мнением по этому вопросу. Так, 82 процента сторонников Республиканской партии винят экономическую политику Байдена и только девять процентов из них считают главной причиной введение санкций против России. В свою очередь, 41 процент из тех, кто поддерживает Демократическую партию, считают, что рост цен спровоцирован прежде всего конфликтом на Украине и санкциями против России, а администрацию действующего президента США винят в этом только три процента.Среди граждан, не считающих себя сторонниками ни одной из двух главных партий страны, 39 процентов обвиняют власти и 25 процентов говорят об эффекте санкций против Российской Федерации.По результатам опроса, сейчас наиболее острая проблема для большинства американцев — это инфляция: она беспокоит 39 процентов американцев. За ней следует вопрос иммиграции, который считают приоритетным 19 процентов респондентов, а боевые действия на Украине больше всего тревожат 13 процентов участников.Исследование проходило с 24 по 28 марта, в нем приняли участие более 1,4 тысячи совершеннолетних жителей США по всей стране. Процент погрешности составляет порядка 2,6 процентных пункта.

https://ria.ru/20220330/bayden-1780748086.html

https://ria.ru/20220330/sanktsii-1780901904.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия, украина, бензин