В Конгрессе США расследуют цензуру новостей о ноутбуке Хантера Байдена

В Конгрессе США расследуют цензуру новостей о ноутбуке Хантера Байдена

2022-03-31T23:55

ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Республиканцы из палаты представителей США начали расследование в отношении соцсетей Facebook* и Twitter, которые подозреваются в недобросовестной цензуре новостей, касающихся деловой деятельности Хантера Байдена, сына действующего президента США Джо Байдена."Незадолго до выборов 2020 года Facebook* запретил распространение резонансной статьи в New York Post, в которой подробно описывалось, как Хантер Байден использовал положение и влияние своего отца, ныне президента Джо Байдена, в личных целях... Теперь, когда даже New York Times подтвердила точность этого материала, мы расследуем действия Facebook* по вмешательству в свободный и честный общественный дискурс", - говорится в письме конгрессменов главе Facebook* Марку Цукербергу.Аналогичное письмо было направлено главе Twitter Парагу Агравалу.Авторы письма полагают, что решение Facebook* подвергнуть цензуре статью о Байдене-младшем из-за якобы опасений в ее достоверности могло иметь значительные последствия для президентских выборов 2020 года.В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату тогдашнего президента США Дональда Трампа.Сообщалось, что ноутбук позднее изъяло ФБР. Daily Mail писала, что найденные на ноутбуке фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.Хантер Байден работал советником руководства украинской компании Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Противники Джо Байдена уверены, что его сын использовал отца для лоббистской работы. Кроме того, они подозревают Байдена-старшего в давлении на власти Украины с целью уволить генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Джо Байден все это отрицает. Демократы назвали публикацию кампанией Кремля. Россия любую причастность отрицает.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

