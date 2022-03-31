В Конгрессе США расследуют цензуру новостей о ноутбуке Хантера Байдена
Республиканцы в конгрессе США расследуют цензуру новостей о ноутбуке Хантера Байдена
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия США
ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Республиканцы из палаты представителей США начали расследование в отношении соцсетей Facebook* и Twitter, которые подозреваются в недобросовестной цензуре новостей, касающихся деловой деятельности Хантера Байдена, сына действующего президента США Джо Байдена.
"Незадолго до выборов 2020 года Facebook* запретил распространение резонансной статьи в New York Post, в которой подробно описывалось, как Хантер Байден использовал положение и влияние своего отца, ныне президента Джо Байдена, в личных целях... Теперь, когда даже New York Times подтвердила точность этого материала, мы расследуем действия Facebook* по вмешательству в свободный и честный общественный дискурс", - говорится в письме конгрессменов главе Facebook* Марку Цукербергу.
Аналогичное письмо было направлено главе Twitter Парагу Агравалу.
Авторы письма полагают, что решение Facebook* подвергнуть цензуре статью о Байдене-младшем из-за якобы опасений в ее достоверности могло иметь значительные последствия для президентских выборов 2020 года.
В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату тогдашнего президента США Дональда Трампа.
25 июля 2021, 02:47Трамп высмеял теорию, будто компьютер Хантера Байдена взломали из России
Сообщалось, что ноутбук позднее изъяло ФБР. Daily Mail писала, что найденные на ноутбуке фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.
Хантер Байден работал советником руководства украинской компании Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Противники Джо Байдена уверены, что его сын использовал отца для лоббистской работы. Кроме того, они подозревают Байдена-старшего в давлении на власти Украины с целью уволить генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Джо Байден все это отрицает. Демократы назвали публикацию кампанией Кремля. Россия любую причастность отрицает.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская