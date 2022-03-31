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Байден назвал рекордный рост топливных цен в США "подорожанием Путина" - РИА Новости, 31.03.2022
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Байден назвал рекордный рост топливных цен в США "подорожанием Путина"
Байден назвал рекордный рост топливных цен в США "подорожанием Путина" - РИА Новости, 31.03.2022
Байден назвал рекордный рост топливных цен в США "подорожанием Путина"
Президент США Джо Байден назвал рекордный рост топливных цен на американском рынке "подорожанием Путина", признав, что скачок стоимости начался еще до событий... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T23:04
2022-03-31T23:57
в мире
сша
россия
владимир путин
цены на нефть
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ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал рекордный рост топливных цен на американском рынке "подорожанием Путина", признав, что скачок стоимости начался еще до событий на Украине.В Вашингтоне неоднократно заявлял рост цен на мировом рынке энергоносителей с проводимой Россией спецоперацией на Украине. На фоне этих событий в начале марта американский президент в рамках очередного пакета санкций подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из России и новые инвестиции в российский энергетический сектор. После этого стоимость бензина на автозаправках внутри США стала стремительно расти, за что многие в стране выступили с критикой Байдена и членов его администрации. Проведенный Квиннипэкским университетом опрос показал, что более 40% жителей США считают, что рост цен на бензин был спровоцирован неудачными действиями Байдена в экономической политике, 24% винят санкции против России.Галлон (3,785 литра) бензина подорожал, по данным Байдена, уже на четверть – до 4,20-4,22 доллара с 3,30 доллара в начале года."Сейчас подорожание Путина бьет по американцам на автозаправках", — заявил Байден, назвав ситуацию с ценами на бензин "кризисом". Для борьбы с ним он предложил рекордные товарные интервенции из стратегических резервов нефти — по миллиону баррелей в сутки в течение ближайших шести месяцев.Он признал, что рост цен на топливо начался еще до событий на Украине в связи с постпандемийным восстановлением спроса, за которым не поспевало предложение.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.После начала Россией спецоперации на Украине президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт энергоносителей из России, после чего цены на них начали усиленно расти. Как отмечал российский вице-премьер Александр Новак, отказ от российской нефти может привести к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызвать скачок ее стоимости до 300 долларов за баррель и выше.
https://ria.ru/20220308/tramp-1777173150.html
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в мире, сша, россия, владимир путин, цены на нефть
23:04 31.03.2022 (обновлено: 23:57 31.03.2022)
 
Байден назвал рекордный рост топливных цен в США "подорожанием Путина"

Президент США Байден назвал рекордный рост топливных цен "подорожанием Путина

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал рекордный рост топливных цен на американском рынке "подорожанием Путина", признав, что скачок стоимости начался еще до событий на Украине.
В Вашингтоне неоднократно заявлял рост цен на мировом рынке энергоносителей с проводимой Россией спецоперацией на Украине. На фоне этих событий в начале марта американский президент в рамках очередного пакета санкций подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из России и новые инвестиции в российский энергетический сектор. После этого стоимость бензина на автозаправках внутри США стала стремительно расти, за что многие в стране выступили с критикой Байдена и членов его администрации. Проведенный Квиннипэкским университетом опрос показал, что более 40% жителей США считают, что рост цен на бензин был спровоцирован неудачными действиями Байдена в экономической политике, 24% винят санкции против России.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
8 марта, 18:28
Трамп после роста топливных цен в США задал один вопрос
Галлон (3,785 литра) бензина подорожал, по данным Байдена, уже на четверть – до 4,20-4,22 доллара с 3,30 доллара в начале года.
"Сейчас подорожание Путина бьет по американцам на автозаправках", — заявил Байден, назвав ситуацию с ценами на бензин "кризисом". Для борьбы с ним он предложил рекордные товарные интервенции из стратегических резервов нефти — по миллиону баррелей в сутки в течение ближайших шести месяцев.
Президент США Джо Байден
Вчера, 21:31
Байден объявил, что задействует чрезвычайные полномочия для производства
Он признал, что рост цен на топливо начался еще до событий на Украине в связи с постпандемийным восстановлением спроса, за которым не поспевало предложение.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
После начала Россией спецоперации на Украине президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт энергоносителей из России, после чего цены на них начали усиленно расти. Как отмечал российский вице-премьер Александр Новак, отказ от российской нефти может привести к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызвать скачок ее стоимости до 300 долларов за баррель и выше.
 
В миреСШАРоссияВладимир ПутинЦены на нефть
 
 
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