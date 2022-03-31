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Байден заявил, что "не стал бы слишком доверять" слухам об окружении Путина

Байден заявил, что "не стал бы слишком доверять" слухам об окружении Путина - РИА Новости, 31.03.2022

Байден заявил, что "не стал бы слишком доверять" слухам об окружении Путина

Президент США Джо Байден озвучил слухи про окружение главы РФ Владимира Путина и заявил, что сам не знает, верить ли им. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T22:34

2022-03-31T22:34

2022-03-31T22:34

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ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден озвучил слухи про окружение главы РФ Владимира Путина и заявил, что сам не знает, верить ли им."Похоже, что он, и я не говорю об этом с уверенностью, похоже, что он (Путин - ред.) самоизолировался. И есть некоторые указания на то, что он уволил или поместил под домашний арест некоторых своих советников. Но я бы пока не стал слишком этому доверять", - сказал Байден журналистам.На просьбу прокомментировать утверждения из Белого дома, госдепартамента и Пентагона, что от Путина якобы могут скрывать всю полноту информации о военной операции на Украине и состоянии российской экономики, Байден заявил, что не имеет достоверных данных: "Это открытый вопрос. На этот счет много спекуляций". По его словам, ситуация вызывает обеспокоенность.Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков накануне заявил, что в американских военном и внешнеполитическом ведомствах не обладают информацией о происходящем в Кремле. По его словам, американцы "просто не понимают, что происходит в Кремле, они не понимают президента Путина, они не понимают механизм принятия решений и они не понимают стиль нашей работы".Ранее Байден жаловался на неверную интерпретацию его высказываний по российско-украинской тематике в последние дни, также он допустил несколько оговорок. Например, он отмечал, что из-за введенных против России западных санкций один американский доллар якобы стал равняться "200 российским рублям", называл Мариуполь Метрополем, а в ходе обращения к Конгрессу США перепутал украинцев с иранцами. Множество оговорок Байдена привели к тому, что конгрессмен-республиканец Мэт Гец на слушаниях в палате представителей поинтересовался у представителей Пентагона, есть ли у ведомства план "на случай непредвиденных обстоятельств" в виде очередных противоречивых высказываний лидера США.Американский президент в последнее время также регулярно позволяет себе недипломатичные высказывания о Путине. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отмечал, что так себя вести может "слабый или больной человек", американским гражданам должно быть стыдно за своего президента.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220331/biolaboratorii-1781119967.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, сша, джо байден