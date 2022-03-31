https://ria.ru/20220331/bayden-1781175552.html
Байден объявил, что задействует чрезвычайные полномочия для производства
Байден объявил, что задействует чрезвычайные полномочия для производства - РИА Новости, 31.03.2022
Байден объявил, что задействует чрезвычайные полномочия для производства
Президент США Джо Байден объявил, что задействует чрезвычайные полномочия для наращивания производства материалов, используемых в электрических батареях. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T21:31
2022-03-31T21:31
2022-03-31T21:59
в мире
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сша
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ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил, что задействует чрезвычайные полномочия для наращивания производства материалов, используемых в электрических батареях.По словам президента, речь идет, в частности, о добыче лития, графита, никеля."Нам нужно прекратить нашу долгосрочную зависимость от Китая и других стран", - добавил Байден.Кроме того, США ожидают, что страны-партнеры выпустят из резервов до 50 миллионов баррелей нефти, заявил президент США Джо Байден. Также президент США Джо Байден предложил заставить нефтяные и газовые компании платить за неиспользуемые лицензии, чтобы простимулировать их к расширению добычи."Прямо сейчас нефтегазовая промышленность сидит на почти 9 тысячах выданных, но неиспользуемых разрешениях на добычу на федеральных землях. Это более миллиона незадействованных акров... Я призываю ввести политику "используй или потеряешь", - сказал Байден, выступая с речью о мерах снижения внутренних цен на топливо."Конгресс должен обязать компании платить выделенные в федеральную аренду скважины. Они не используются годами", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, джо байден, сша
21:31 31.03.2022 (обновлено: 21:59 31.03.2022)
Байден объявил, что задействует чрезвычайные полномочия для производства
Президент США Байден объявил, что задействует чрезвычайные полномочия для производства
ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости.
Президент США Джо Байден объявил
, что задействует чрезвычайные полномочия для наращивания производства материалов, используемых в электрических батареях.
"Сегодня я подписываю директиву для укрепления нашей экономики чистой энергетики. Я намерен задействовать закон об оборонном производстве для того, чтобы обезопасить американские цепи поставок критических материалов, которые используются для батарей электромобилей и накопления возобновляемой энергии", - сказал он.
По словам президента, речь идет, в частности, о добыче лития, графита, никеля.
"Нам нужно прекратить нашу долгосрочную зависимость от Китая
и других стран", - добавил Байден.
Кроме того, США ожидают, что страны-партнеры выпустят из резервов до 50 миллионов баррелей нефти, заявил президент США Джо Байден.
Также президент США Джо Байден предложил заставить нефтяные и газовые компании платить за неиспользуемые лицензии, чтобы простимулировать их к расширению добычи.
"Прямо сейчас нефтегазовая промышленность сидит на почти 9 тысячах выданных, но неиспользуемых разрешениях на добычу на федеральных землях. Это более миллиона незадействованных акров... Я призываю ввести политику "используй или потеряешь", - сказал Байден, выступая с речью о мерах снижения внутренних цен на топливо.
"Конгресс должен обязать компании платить выделенные в федеральную аренду скважины. Они не используются годами", - добавил он.