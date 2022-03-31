https://ria.ru/20220331/bayden-1781175552.html

Байден объявил, что задействует чрезвычайные полномочия для производства

Байден объявил, что задействует чрезвычайные полномочия для производства - РИА Новости, 31.03.2022

Байден объявил, что задействует чрезвычайные полномочия для производства

Президент США Джо Байден объявил, что задействует чрезвычайные полномочия для наращивания производства материалов, используемых в электрических батареях. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T21:31

2022-03-31T21:31

2022-03-31T21:59

в мире

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил, что задействует чрезвычайные полномочия для наращивания производства материалов, используемых в электрических батареях.По словам президента, речь идет, в частности, о добыче лития, графита, никеля."Нам нужно прекратить нашу долгосрочную зависимость от Китая и других стран", - добавил Байден.Кроме того, США ожидают, что страны-партнеры выпустят из резервов до 50 миллионов баррелей нефти, заявил президент США Джо Байден. Также президент США Джо Байден предложил заставить нефтяные и газовые компании платить за неиспользуемые лицензии, чтобы простимулировать их к расширению добычи."Прямо сейчас нефтегазовая промышленность сидит на почти 9 тысячах выданных, но неиспользуемых разрешениях на добычу на федеральных землях. Это более миллиона незадействованных акров... Я призываю ввести политику "используй или потеряешь", - сказал Байден, выступая с речью о мерах снижения внутренних цен на топливо."Конгресс должен обязать компании платить выделенные в федеральную аренду скважины. Они не используются годами", - добавил он.

https://ria.ru/20220331/neft-1781173169.html

сша

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, джо байден, сша