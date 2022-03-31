https://ria.ru/20220331/bayden-1781144446.html

Байден объявит о рекордных товарных интервенциях из нефтяных резервов

Байден объявит о рекордных товарных интервенциях из нефтяных резервов - РИА Новости, 31.03.2022

Байден объявит о рекордных товарных интервенциях из нефтяных резервов

Президент США Джо Байден объявит о рекордных товарных интервенциях из стратегических резервов нефти в размере миллиона баррелей в сутки на протяжении ближайшего РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T18:03

2022-03-31T18:03

2022-03-31T18:15

экономика

сша

министерство энергетики сша

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570393236_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d44f982a3ec48b1ce93b44739d1da596.jpg

ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден объявит о рекордных товарных интервенциях из стратегических резервов нефти в размере миллиона баррелей в сутки на протяжении ближайшего полугода, сообщил Белый дом.Выступление Байдена о мерах снижения цен на топливо в США запланировано на четверг."После консультаций с союзниками и партнерами президент объявит о крупнейшем в истории высвобождении нефтяных резервов, направляя на рынок в среднем по одному миллиону дополнительных баррелей в сутки – каждый день – в течение следующих шести месяцев", - сказано в пресс-релизе.Белый дом добавил, что интервенции позволят поддержать рынок до конца года, когда ожидается прирост внутреннего производства.Средства, полученные от продажи нефти, министерство энергетики США намерено использовать для восполнения стратегических резервов в "будущие годы".Кроме того, США намерены вскоре высвободить нефть из стратегических запасов в координации с союзниками "по всему миру", другие страны также присоединятся к данному шагу, заявил в четверг Белый дом.Как ожидается, на фоне нехватки нефти в этот день президент Джо Байден намерен объявить о решении выделять из стратегического запаса США по 1 миллиону баррелей "черного золота" в течение полугода."Президент Джо Байден координирует данные действия с союзниками и партнерами по всему миру, и ожидается, что другие страны также присоединятся к этому шагу, в результате чего общий объем высвобождаемой нефти в среднем значительно превысит 1 миллион баррелей в день", - следует из обнародованного заявления Белого дома.Кроме того, как ожидается, президент США вскоре призовет конгресс принять его план по ускорению перехода на экологически чистую энергию, которая будет производиться в стране."Его план поможет гарантировать, что Америка создаст миллионы хорошо оплачиваемых профсоюзных рабочих мест в чистых, передовых отраслях промышленности для будущих поколений. И это сэкономит деньги американских семей в ближайшем будущем, в том числе свыше 950 долларов в год за счет экономии газа и дополнительно 500 долларов в год за счет использования чистого электричества", - проинформировали в Белом доме.

https://ria.ru/20220330/urals-1780779193.html

https://ria.ru/20220328/gaz-1780436548.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, сша, министерство энергетики сша, цены на нефть