https://ria.ru/20220331/bayden-1781144446.html
Байден объявит о рекордных товарных интервенциях из нефтяных резервов
Байден объявит о рекордных товарных интервенциях из нефтяных резервов - РИА Новости, 31.03.2022
Байден объявит о рекордных товарных интервенциях из нефтяных резервов
Президент США Джо Байден объявит о рекордных товарных интервенциях из стратегических резервов нефти в размере миллиона баррелей в сутки на протяжении ближайшего РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T18:03
2022-03-31T18:03
2022-03-31T18:15
экономика
сша
министерство энергетики сша
цены на нефть
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ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден объявит о рекордных товарных интервенциях из стратегических резервов нефти в размере миллиона баррелей в сутки на протяжении ближайшего полугода, сообщил Белый дом.Выступление Байдена о мерах снижения цен на топливо в США запланировано на четверг."После консультаций с союзниками и партнерами президент объявит о крупнейшем в истории высвобождении нефтяных резервов, направляя на рынок в среднем по одному миллиону дополнительных баррелей в сутки – каждый день – в течение следующих шести месяцев", - сказано в пресс-релизе.Белый дом добавил, что интервенции позволят поддержать рынок до конца года, когда ожидается прирост внутреннего производства.Средства, полученные от продажи нефти, министерство энергетики США намерено использовать для восполнения стратегических резервов в "будущие годы".Кроме того, США намерены вскоре высвободить нефть из стратегических запасов в координации с союзниками "по всему миру", другие страны также присоединятся к данному шагу, заявил в четверг Белый дом.Как ожидается, на фоне нехватки нефти в этот день президент Джо Байден намерен объявить о решении выделять из стратегического запаса США по 1 миллиону баррелей "черного золота" в течение полугода."Президент Джо Байден координирует данные действия с союзниками и партнерами по всему миру, и ожидается, что другие страны также присоединятся к этому шагу, в результате чего общий объем высвобождаемой нефти в среднем значительно превысит 1 миллион баррелей в день", - следует из обнародованного заявления Белого дома.Кроме того, как ожидается, президент США вскоре призовет конгресс принять его план по ускорению перехода на экологически чистую энергию, которая будет производиться в стране."Его план поможет гарантировать, что Америка создаст миллионы хорошо оплачиваемых профсоюзных рабочих мест в чистых, передовых отраслях промышленности для будущих поколений. И это сэкономит деньги американских семей в ближайшем будущем, в том числе свыше 950 долларов в год за счет экономии газа и дополнительно 500 долларов в год за счет использования чистого электричества", - проинформировали в Белом доме.
https://ria.ru/20220330/urals-1780779193.html
https://ria.ru/20220328/gaz-1780436548.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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экономика, сша, министерство энергетики сша, цены на нефть
18:03 31.03.2022 (обновлено: 18:15 31.03.2022)
Байден объявит о рекордных товарных интервенциях из нефтяных резервов
США намерены полгода ежедневно направлять на рынок миллион баррелей нефти из стратрезервов
ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости.
Президент США Джо Байден объявит о рекордных товарных интервенциях из стратегических резервов нефти в размере миллиона баррелей в сутки на протяжении ближайшего полугода, сообщил
Белый дом.
Выступление Байдена о мерах снижения цен на топливо в США
запланировано на четверг.
"После консультаций с союзниками и партнерами президент объявит о крупнейшем в истории высвобождении нефтяных резервов, направляя на рынок в среднем по одному миллиону дополнительных баррелей в сутки – каждый день – в течение следующих шести месяцев", - сказано в пресс-релизе.
Белый дом добавил, что интервенции позволят поддержать рынок до конца года, когда ожидается прирост внутреннего производства.
Средства, полученные от продажи нефти, министерство энергетики США
намерено использовать для восполнения стратегических резервов в "будущие годы".
Кроме того, США намерены вскоре высвободить нефть из стратегических запасов в координации с союзниками "по всему миру", другие страны также присоединятся к данному шагу, заявил в четверг Белый дом.
Как ожидается, на фоне нехватки нефти в этот день президент Джо Байден намерен объявить о решении выделять из стратегического запаса США по 1 миллиону баррелей "черного золота" в течение полугода.
"Президент Джо Байден координирует данные действия с союзниками и партнерами по всему миру, и ожидается, что другие страны также присоединятся к этому шагу, в результате чего общий объем высвобождаемой нефти в среднем значительно превысит 1 миллион баррелей в день", - следует из обнародованного заявления Белого дома.
Кроме того, как ожидается, президент США вскоре призовет конгресс принять его план по ускорению перехода на экологически чистую энергию, которая будет производиться в стране.
"Его план поможет гарантировать, что Америка создаст миллионы хорошо оплачиваемых профсоюзных рабочих мест в чистых, передовых отраслях промышленности для будущих поколений. И это сэкономит деньги американских семей в ближайшем будущем, в том числе свыше 950 долларов в год за счет экономии газа и дополнительно 500 долларов в год за счет использования чистого электричества", - проинформировали в Белом доме.