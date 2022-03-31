https://ria.ru/20220331/bankrotstvo-1781067218.html

Правительство введет мораторий на возбуждение дел о банкротстве

Правительство введет мораторий на возбуждение дел о банкротстве - РИА Новости, 31.03.2022

Правительство введет мораторий на возбуждение дел о банкротстве

В России 1 апреля вступит в силу мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов, сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T13:53

2022-03-31T13:53

2022-03-31T15:58

банкротство

михаил мишустин

экономика

россия

правительство рф

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В России 1 апреля вступит в силу мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов, сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства.По словам Мишустина, это даст должникам время, чтобы справиться с трудностям, наладить дела и найти новые источники доходов.В то же время мораторий не затронет должников, которые занимаются строительством многоквартирных домов и другой недвижимости в рамках законодательства о долевом строительстве и входят в единый реестр проблемных активов, заключил премьер-министр.

https://ria.ru/20220331/natsionalizatsiya-1781057811.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

банкротство, михаил мишустин, экономика, россия, правительство рф