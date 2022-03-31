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Правительство введет мораторий на возбуждение дел о банкротстве
Правительство введет мораторий на возбуждение дел о банкротстве - РИА Новости, 31.03.2022
Правительство введет мораторий на возбуждение дел о банкротстве
В России 1 апреля вступит в силу мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов, сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T13:53
2022-03-31T13:53
2022-03-31T15:58
банкротство
михаил мишустин
экономика
россия
правительство рф
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В России 1 апреля вступит в силу мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов, сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства.По словам Мишустина, это даст должникам время, чтобы справиться с трудностям, наладить дела и найти новые источники доходов.В то же время мораторий не затронет должников, которые занимаются строительством многоквартирных домов и другой недвижимости в рамках законодательства о долевом строительстве и входят в единый реестр проблемных активов, заключил премьер-министр.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банкротство, михаил мишустин, экономика, россия, правительство рф
13:53 31.03.2022 (обновлено: 15:58 31.03.2022)
Правительство введет мораторий на возбуждение дел о банкротстве
Кабмин с 1 апреля ввел полугодовой мораторий на банкротство по заявлениям кредиторов
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В России 1 апреля вступит в силу мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов, сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства.
"Он (мораторий. — Прим. ред.) будет действовать полгода. И коснется как организаций, так и граждан, включая индивидуальных предпринимателей", — уточнил глава кабмина.
По словам Мишустина, это даст должникам время, чтобы справиться с трудностям, наладить дела и найти новые источники доходов.
В то же время мораторий не затронет должников, которые занимаются строительством многоквартирных домов и другой недвижимости в рамках законодательства о долевом строительстве и входят в единый реестр проблемных активов, заключил премьер-министр.