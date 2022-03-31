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Сбербанк назвал фейком историю о вскрытии сейфа уехавшего из страны клиента - РИА Новости, 31.03.2022
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Сбербанк назвал фейком историю о вскрытии сейфа уехавшего из страны клиента
Сбербанк назвал фейком историю о вскрытии сейфа уехавшего из страны клиента - РИА Новости, 31.03.2022
Сбербанк назвал фейком историю о вскрытии сейфа уехавшего из страны клиента
Сбербанк опроверг историю о вскрытии сейфов уехавших из страны клиентов: все ценности клиентов в безопасности, говорится в сообщении банка. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T10:34
2022-03-31T10:49
экономика
сбербанк россии
telegram (приложение)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Сбербанк опроверг историю о вскрытии сейфов уехавших из страны клиентов: все ценности клиентов в безопасности, говорится в сообщении банка.Ранее в соцсетях стали появляться посты о том, что Сбербанк начал якобы расторгать договоры и вскрывать сейфовые ячейки граждан, уехавших из России, а содержимое описывается и отправляется на специальное хранение."Правда: все ценности клиентов находятся в сохранности и в безопасности. Банк не вскрывает сейфы по действующим договорам аренды, а все договоры аренды сейфов действуют на прежних условиях вне зависимости от местонахождения клиента", - написал банк в своем официальном канале в Telegram.
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экономика, сбербанк россии, telegram (приложение)
10:34 31.03.2022 (обновлено: 10:49 31.03.2022)
 
Сбербанк назвал фейком историю о вскрытии сейфа уехавшего из страны клиента

Сбербанк назвал фейком историю о вскрытии сейфа уехавшего из страны клиента

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкОфис Сбербанка на Тверской улице в Москве
Офис Сбербанка на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Офис Сбербанка на Тверской улице в Москве
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Сбербанк опроверг историю о вскрытии сейфов уехавших из страны клиентов: все ценности клиентов в безопасности, говорится в сообщении банка.
Ранее в соцсетях стали появляться посты о том, что Сбербанк начал якобы расторгать договоры и вскрывать сейфовые ячейки граждан, уехавших из России, а содержимое описывается и отправляется на специальное хранение.
"Правда: все ценности клиентов находятся в сохранности и в безопасности. Банк не вскрывает сейфы по действующим договорам аренды, а все договоры аренды сейфов действуют на прежних условиях вне зависимости от местонахождения клиента", - написал банк в своем официальном канале в Telegram.
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