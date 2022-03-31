https://ria.ru/20220331/bank-1781014175.html

Сбербанк назвал фейком историю о вскрытии сейфа уехавшего из страны клиента

Сбербанк назвал фейком историю о вскрытии сейфа уехавшего из страны клиента - РИА Новости, 31.03.2022

Сбербанк назвал фейком историю о вскрытии сейфа уехавшего из страны клиента

Сбербанк опроверг историю о вскрытии сейфов уехавших из страны клиентов: все ценности клиентов в безопасности, говорится в сообщении банка. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T10:34

2022-03-31T10:34

2022-03-31T10:49

экономика

сбербанк россии

telegram (приложение)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775051296_0:116:3008:1808_1920x0_80_0_0_1e35b54b9ebd6b412e9fb61161657500.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Сбербанк опроверг историю о вскрытии сейфов уехавших из страны клиентов: все ценности клиентов в безопасности, говорится в сообщении банка.Ранее в соцсетях стали появляться посты о том, что Сбербанк начал якобы расторгать договоры и вскрывать сейфовые ячейки граждан, уехавших из России, а содержимое описывается и отправляется на специальное хранение."Правда: все ценности клиентов находятся в сохранности и в безопасности. Банк не вскрывает сейфы по действующим договорам аренды, а все договоры аренды сейфов действуют на прежних условиях вне зависимости от местонахождения клиента", - написал банк в своем официальном канале в Telegram.

https://ria.ru/20220330/sbpey-1780782760.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, сбербанк россии, telegram (приложение)