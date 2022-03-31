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Беженец рассказал о жестоких убийствах мирных жителей бойцами "Азова" - РИА Новости, 31.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220331/azov-1781171064.html
Беженец рассказал о жестоких убийствах мирных жителей бойцами "Азова"
Беженец рассказал о жестоких убийствах мирных жителей бойцами "Азова" - РИА Новости, 31.03.2022
Беженец рассказал о жестоких убийствах мирных жителей бойцами "Азова"
Украинские неонацисты из полка "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) 18 марта в Мариуполе рядом с одним из местных детских садов убили... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T20:49
2022-03-31T20:49
обострение ситуации в днр и лнр
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донбасс
ситуация в днр и лнр
мариуполь
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Украинские неонацисты из полка "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) 18 марта в Мариуполе рядом с одним из местных детских садов убили много мирных жителей, которые пришли туда в поисках воды, рассказал беженец из города Роман Постильник.По его словам, 18 марта вместе с несколькими другими мариупольчанами они пытались покинуть город, но были остановлены украинскими военными. "Нас под автоматами разворачивали, объясняли: "Я здесь сижу и ты здесь будешь сидеть", - вспоминает Постильник.Тогда Постильник и остальные вернулись домой, начали искать воду и еду. Воду нашли в детском саду рядом с домом №48 по улице Владимирская, рассказал беженец."Буквально через 10 минут подъехал пикап с "азовцами". Вышли, что-то на планшете наклацали", - добавил Постильник. Как только мирные граждане вошли во двор, националисты "полностью обстреляли садик", вспоминает он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
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в мире, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, мариуполь
20:49 31.03.2022
 
Беженец рассказал о жестоких убийствах мирных жителей бойцами "Азова"

Беженец рассказал, как "Азовцы" 18 марта убили в Мариуполе мирных жителей, ищущих воду

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГорожане на улице в Мариуполе
Горожане на улице в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Горожане на улице в Мариуполе
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Украинские неонацисты из полка "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) 18 марта в Мариуполе рядом с одним из местных детских садов убили много мирных жителей, которые пришли туда в поисках воды, рассказал беженец из города Роман Постильник.
По его словам, 18 марта вместе с несколькими другими мариупольчанами они пытались покинуть город, но были остановлены украинскими военными. "Нас под автоматами разворачивали, объясняли: "Я здесь сижу и ты здесь будешь сидеть", - вспоминает Постильник.
Тогда Постильник и остальные вернулись домой, начали искать воду и еду. Воду нашли в детском саду рядом с домом №48 по улице Владимирская, рассказал беженец.
"Буквально через 10 минут подъехал пикап с "азовцами". Вышли, что-то на планшете наклацали", - добавил Постильник. Как только мирные граждане вошли во двор, националисты "полностью обстреляли садик", вспоминает он.
"Погибло очень много людей мирных. Моей соседке отрезало ногу осколком, перебило ногу полностью", - сказал Постильник.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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