https://ria.ru/20220331/azerbaydzhan-1781078343.html

В Азербайджане обрушилось здание школы

В Азербайджане обрушилось здание школы - РИА Новости, 31.03.2022

В Азербайджане обрушилось здание школы

В Нахичеванской автономной республике Азербайджана произошло обрушение среднеобразовательной школы, имеются погибшие и раненые, сообщают в четверг... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T14:27

2022-03-31T14:27

2022-03-31T14:33

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азербайджан

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БАКУ, 31 мар – РИА Новости. В Нахичеванской автономной республике Азербайджана произошло обрушение среднеобразовательной школы, имеются погибшие и раненые, сообщают в четверг азербайджанские СМИ."В Нахичеванской автономной республике полностью обрушилось здание среднеобразовательной школы, имеются погибшие и раненые. В настоявшее время сотрудники МЧС пытаются извлечь людей из-под завалов", - пишет информационное агентство АПА.По данным Центральной больницы Нахичевани, в результате обрушения погибли три человека.

https://ria.ru/20220331/minirovanie-1781011864.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, нахичевань, азербайджан