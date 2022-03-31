https://ria.ru/20220331/azerbaydzhan-1781078343.html
В Азербайджане обрушилось здание школы
В Азербайджане обрушилось здание школы - РИА Новости, 31.03.2022
В Азербайджане обрушилось здание школы
В Нахичеванской автономной республике Азербайджана произошло обрушение среднеобразовательной школы, имеются погибшие и раненые, сообщают в четверг... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T14:27
2022-03-31T14:27
2022-03-31T14:33
в мире
нахичевань
азербайджан
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БАКУ, 31 мар – РИА Новости. В Нахичеванской автономной республике Азербайджана произошло обрушение среднеобразовательной школы, имеются погибшие и раненые, сообщают в четверг азербайджанские СМИ."В Нахичеванской автономной республике полностью обрушилось здание среднеобразовательной школы, имеются погибшие и раненые. В настоявшее время сотрудники МЧС пытаются извлечь людей из-под завалов", - пишет информационное агентство АПА.По данным Центральной больницы Нахичевани, в результате обрушения погибли три человека.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, нахичевань, азербайджан
14:27 31.03.2022 (обновлено: 14:33 31.03.2022)
В Азербайджане обрушилось здание школы
При обрушении здания школы в Нахичеванской республике Азербайджана погибли три человека