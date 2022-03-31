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В Азербайджане обрушилось здание школы - РИА Новости, 31.03.2022
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В Азербайджане обрушилось здание школы
В Азербайджане обрушилось здание школы - РИА Новости, 31.03.2022
В Азербайджане обрушилось здание школы
В Нахичеванской автономной республике Азербайджана произошло обрушение среднеобразовательной школы, имеются погибшие и раненые, сообщают в четверг... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T14:27
2022-03-31T14:33
в мире
нахичевань
азербайджан
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БАКУ, 31 мар – РИА Новости. В Нахичеванской автономной республике Азербайджана произошло обрушение среднеобразовательной школы, имеются погибшие и раненые, сообщают в четверг азербайджанские СМИ."В Нахичеванской автономной республике полностью обрушилось здание среднеобразовательной школы, имеются погибшие и раненые. В настоявшее время сотрудники МЧС пытаются извлечь людей из-под завалов", - пишет информационное агентство АПА.По данным Центральной больницы Нахичевани, в результате обрушения погибли три человека.
https://ria.ru/20220331/minirovanie-1781011864.html
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в мире, нахичевань, азербайджан
14:27 31.03.2022 (обновлено: 14:33 31.03.2022)
 
В Азербайджане обрушилось здание школы

При обрушении здания школы в Нахичеванской республике Азербайджана погибли три человека

© Sputnik / Мурад ОруджевАвтомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© Sputnik / Мурад Оруджев
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Читать ria.ru в
БАКУ, 31 мар – РИА Новости. В Нахичеванской автономной республике Азербайджана произошло обрушение среднеобразовательной школы, имеются погибшие и раненые, сообщают в четверг азербайджанские СМИ.
"В Нахичеванской автономной республике полностью обрушилось здание среднеобразовательной школы, имеются погибшие и раненые. В настоявшее время сотрудники МЧС пытаются извлечь людей из-под завалов", - пишет информационное агентство АПА.
По данным Центральной больницы Нахичевани, в результате обрушения погибли три человека.
Сапер - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
10:21
Главное здание СПбГУ эвакуировали из-за сообщения о минировании
 
В миреНахичеваньАзербайджан
 
 
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