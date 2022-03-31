"АвтоВАЗ" отзывает почти 600 автомобилей Lada Niva Travel
"АвтоВАЗ" отзывает в России 593 автомобиля Lada Niva Travel из-за неисправности
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНовый автомобиль LADA Niva Travel в дилерском салоне LADA
Новый автомобиль LADA Niva Travel в дилерском салоне LADA. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. "АвтоВАЗ" отзывает в России 593 автомобиля Lada Niva Travel, проданных в 2021-2022 годах, говорится в сообщении на сайте Росстандарта.
"Отзыву подлежат 593 автомобиля Lada Niva Travel, реализованных в период с 2021 года по 2022 год... Причина отзыва транспортных средств: проверка положения плюсовой клеммы провода стартера из-за возможного контакта клеммы провода с защитным кожухом стартера", - отмечается в сообщении.
В Росстандарте пояснили, что на всех транспортных средствах будет выполнена проверка правильности установки плюсового провода стартера, а при необходимости - его перемонтаж.
"Уполномоченные представители изготовителей АО "АвтоВАЗ" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ", - уточнили в ведомстве.
"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в России в 2021 году выросли на 2%, до 350,7 тысячи машин.
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