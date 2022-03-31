https://ria.ru/20220331/avtovaz-1781096560.html

"АвтоВАЗ" отзывает почти 600 автомобилей Lada Niva Travel

"АвтоВАЗ" отзывает почти 600 автомобилей Lada Niva Travel - РИА Новости, 31.03.2022

"АвтоВАЗ" отзывает почти 600 автомобилей Lada Niva Travel

"АвтоВАЗ" отзывает в России 593 автомобиля Lada Niva Travel, проданных в 2021-2022 годах, говорится в сообщении на сайте Росстандарта. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T15:22

2022-03-31T15:22

2022-03-31T15:22

авто

россия

lada niva travel

автоваз

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. "АвтоВАЗ" отзывает в России 593 автомобиля Lada Niva Travel, проданных в 2021-2022 годах, говорится в сообщении на сайте Росстандарта."Отзыву подлежат 593 автомобиля Lada Niva Travel, реализованных в период с 2021 года по 2022 год... Причина отзыва транспортных средств: проверка положения плюсовой клеммы провода стартера из-за возможного контакта клеммы провода с защитным кожухом стартера", - отмечается в сообщении.В Росстандарте пояснили, что на всех транспортных средствах будет выполнена проверка правильности установки плюсового провода стартера, а при необходимости - его перемонтаж."Уполномоченные представители изготовителей АО "АвтоВАЗ" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ", - уточнили в ведомстве."АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в России в 2021 году выросли на 2%, до 350,7 тысячи машин.

https://ria.ru/20220324/avtovaz-1779832029.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авто, россия, lada niva travel, автоваз