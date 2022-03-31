https://ria.ru/20220331/aviaperevozki-1781140837.html

Путин призвал увеличить объемы авиаперевозок в России

Путин призвал увеличить объемы авиаперевозок в России - РИА Новости, 31.03.2022

Путин призвал увеличить объемы авиаперевозок в России

Объем авиаперевозок в России в этом году должен вырасти по сравнению с предыдущим годом, надо перевезти не менее 100 миллионов человек, заявил президент РФ... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T17:48

2022-03-31T17:48

2022-03-31T17:55

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Объем авиаперевозок в России в этом году должен вырасти по сравнению с предыдущим годом, надо перевезти не менее 100 миллионов человек, заявил президент РФ Владимир Путин."Объем внутрироссийских перевозок в текущем году должен, конечно, вырасти по сравнению с прошлым годом. А число перевезенных пассажиров, вот мы сейчас только что говорили об этом, и я с этой цифрой полностью согласен, по итогам года должно составить не менее 100 миллионов человек", - сказал он на совещании по авиационной отрасли.Президент попросил кабмин в дополнение к действующим мерам господдержки запустить программу компенсации части стоимости авиабилета на внутренних рейсах.

https://ria.ru/20220331/reysy-1781137739.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, россия, экономика, новости - туризм