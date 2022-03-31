https://ria.ru/20220331/aviaperevozki-1781140837.html
Путин призвал увеличить объемы авиаперевозок в России
Путин призвал увеличить объемы авиаперевозок в России - РИА Новости, 31.03.2022
Путин призвал увеличить объемы авиаперевозок в России
Объем авиаперевозок в России в этом году должен вырасти по сравнению с предыдущим годом, надо перевезти не менее 100 миллионов человек, заявил президент РФ... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T17:48
2022-03-31T17:48
2022-03-31T17:55
владимир путин
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Объем авиаперевозок в России в этом году должен вырасти по сравнению с предыдущим годом, надо перевезти не менее 100 миллионов человек, заявил президент РФ Владимир Путин."Объем внутрироссийских перевозок в текущем году должен, конечно, вырасти по сравнению с прошлым годом. А число перевезенных пассажиров, вот мы сейчас только что говорили об этом, и я с этой цифрой полностью согласен, по итогам года должно составить не менее 100 миллионов человек", - сказал он на совещании по авиационной отрасли.Президент попросил кабмин в дополнение к действующим мерам господдержки запустить программу компенсации части стоимости авиабилета на внутренних рейсах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, экономика, новости - туризм
17:48 31.03.2022 (обновлено: 17:55 31.03.2022)
Путин призвал увеличить объемы авиаперевозок в России
Президент Путин: объем авиаперевозок в 2022 году должен вырасти на сто миллионов человек
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Объем авиаперевозок в России в этом году должен вырасти по сравнению с предыдущим годом, надо перевезти не менее 100 миллионов человек, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Объем внутрироссийских перевозок в текущем году должен, конечно, вырасти по сравнению с прошлым годом. А число перевезенных пассажиров, вот мы сейчас только что говорили об этом, и я с этой цифрой полностью согласен, по итогам года должно составить не менее 100 миллионов человек", - сказал он на совещании по авиационной отрасли.
Президент попросил кабмин в дополнение к действующим мерам господдержки запустить программу компенсации части стоимости авиабилета на внутренних рейсах.