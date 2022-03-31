Путин призвал снизить финансовую нагрузку на российские авиакомпании
Путин: надо снизить финансовую нагрузку российских авиакомпаний по лизингу и аккредитивам
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по развитию авиаперевозок и авиастроения
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по развитию авиаперевозок и авиастроения
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Необходимо снизить финансовую нагрузку российских авиакомпаний по лизингу и аккредитивам, сообщил президент России Владимир Путин на совещании по развитию авиаперевозок и авиастроению.
"Значительной финансовой нагрузкой для авиационных компаний остаются лизинговые платежи, а также платежи по аккредитивам. Такую нагрузку, безусловно, нужно снизить. В части аккредитивов поддерживаю схему, предложенную правительством и согласованную Банком России", - сказал Путин.
Президент также поручил правительству РФ проработать комплекс мер по решению проблем лизинговых платежей авиакомпаний.
"Что касается лизинговых платежей, то напомню, что значительная их часть предполагалась к уплате компаниями из так называемых недружественных стран, а они нарушили свои контрактные обязательства. В этой связи прошу правительство подготовить комплекс мер по решению проблем лизинговых платежей, естественно, принимая во внимание то, резидентом какой страны является та или иная лизинговая компания", - сообщил Путин на совещании по развитию авиаперевозок и авиастроению.