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Путин призвал снизить финансовую нагрузку на российские авиакомпании - РИА Новости, 31.03.2022
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Путин призвал снизить финансовую нагрузку на российские авиакомпании
Путин призвал снизить финансовую нагрузку на российские авиакомпании - РИА Новости, 31.03.2022
Путин призвал снизить финансовую нагрузку на российские авиакомпании
Необходимо снизить финансовую нагрузку российских авиакомпаний по лизингу и аккредитивам, сообщил президент России Владимир Путин на совещании по развитию... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T17:56
2022-03-31T17:56
экономика
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Необходимо снизить финансовую нагрузку российских авиакомпаний по лизингу и аккредитивам, сообщил президент России Владимир Путин на совещании по развитию авиаперевозок и авиастроению."Значительной финансовой нагрузкой для авиационных компаний остаются лизинговые платежи, а также платежи по аккредитивам. Такую нагрузку, безусловно, нужно снизить. В части аккредитивов поддерживаю схему, предложенную правительством и согласованную Банком России", - сказал Путин.Президент также поручил правительству РФ проработать комплекс мер по решению проблем лизинговых платежей авиакомпаний."Что касается лизинговых платежей, то напомню, что значительная их часть предполагалась к уплате компаниями из так называемых недружественных стран, а они нарушили свои контрактные обязательства. В этой связи прошу правительство подготовить комплекс мер по решению проблем лизинговых платежей, естественно, принимая во внимание то, резидентом какой страны является та или иная лизинговая компания", - сообщил Путин на совещании по развитию авиаперевозок и авиастроению.
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экономика, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), россия
17:56 31.03.2022
 
Путин призвал снизить финансовую нагрузку на российские авиакомпании

Путин: надо снизить финансовую нагрузку российских авиакомпаний по лизингу и аккредитивам

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по развитию авиаперевозок и авиастроения
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по развитию авиаперевозок и авиастроения - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по развитию авиаперевозок и авиастроения
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Необходимо снизить финансовую нагрузку российских авиакомпаний по лизингу и аккредитивам, сообщил президент России Владимир Путин на совещании по развитию авиаперевозок и авиастроению.
"Значительной финансовой нагрузкой для авиационных компаний остаются лизинговые платежи, а также платежи по аккредитивам. Такую нагрузку, безусловно, нужно снизить. В части аккредитивов поддерживаю схему, предложенную правительством и согласованную Банком России", - сказал Путин.
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Президент также поручил правительству РФ проработать комплекс мер по решению проблем лизинговых платежей авиакомпаний.
"Что касается лизинговых платежей, то напомню, что значительная их часть предполагалась к уплате компаниями из так называемых недружественных стран, а они нарушили свои контрактные обязательства. В этой связи прошу правительство подготовить комплекс мер по решению проблем лизинговых платежей, естественно, принимая во внимание то, резидентом какой страны является та или иная лизинговая компания", - сообщил Путин на совещании по развитию авиаперевозок и авиастроению.
 
ЭкономикаВладимир ПутинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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