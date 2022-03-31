https://ria.ru/20220331/aviakompanii-1781142413.html

Путин призвал снизить финансовую нагрузку на российские авиакомпании

Путин призвал снизить финансовую нагрузку на российские авиакомпании - РИА Новости, 31.03.2022

Путин призвал снизить финансовую нагрузку на российские авиакомпании

Необходимо снизить финансовую нагрузку российских авиакомпаний по лизингу и аккредитивам, сообщил президент России Владимир Путин на совещании по развитию... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T17:56

2022-03-31T17:56

2022-03-31T17:56

экономика

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Необходимо снизить финансовую нагрузку российских авиакомпаний по лизингу и аккредитивам, сообщил президент России Владимир Путин на совещании по развитию авиаперевозок и авиастроению."Значительной финансовой нагрузкой для авиационных компаний остаются лизинговые платежи, а также платежи по аккредитивам. Такую нагрузку, безусловно, нужно снизить. В части аккредитивов поддерживаю схему, предложенную правительством и согласованную Банком России", - сказал Путин.Президент также поручил правительству РФ проработать комплекс мер по решению проблем лизинговых платежей авиакомпаний."Что касается лизинговых платежей, то напомню, что значительная их часть предполагалась к уплате компаниями из так называемых недружественных стран, а они нарушили свои контрактные обязательства. В этой связи прошу правительство подготовить комплекс мер по решению проблем лизинговых платежей, естественно, принимая во внимание то, резидентом какой страны является та или иная лизинговая компания", - сообщил Путин на совещании по развитию авиаперевозок и авиастроению.

https://ria.ru/20220331/aviaotrasl-1781138045.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), россия