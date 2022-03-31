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Aurus заявил о росте спроса на люксовые автомобили на фоне санкций - РИА Новости, 31.03.2022
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Aurus заявил о росте спроса на люксовые автомобили на фоне санкций
Aurus заявил о росте спроса на люксовые автомобили на фоне санкций - РИА Новости, 31.03.2022
Aurus заявил о росте спроса на люксовые автомобили на фоне санкций
Спрос на отечественные автомобили класса "люкс" Aurus в России умеренно растет на фоне санкций, производство машин продолжается в соответствии с планом,... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T12:38
2022-03-31T12:38
экономика
япония
сша
россия
евросоюз
sollers
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
авто
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Спрос на отечественные автомобили класса "люкс" Aurus в России умеренно растет на фоне санкций, производство машин продолжается в соответствии с планом, несмотря на сложности с логистикой комплектующих, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Действительно, в настоящее время мы наблюдаем умеренный рост числа запросов на приобретение автомобилей Aurus", - сообщили в компании.В середине марта Евросоюз и США ввели запрет на экспорт в РФ предметов роскоши, включая автомобили. Следом поставки премиальных машин ограничила Япония."Производство автомобилей Aurus на индустриальной площадке в ОЭЗ "Алабуга" продолжается, несмотря на определённые сложности с логистикой комплектующих, которые в настоящее время характерны для отрасли в целом. Объемы серийного выпуска автомобилей соответствуют утвержденным планам компании на 2022 год", - добавили в компании.При этом автопроизводитель не отказывается от своих экспортных планов в страны MENA (Ближний Восток и Северная Африка), однако изучает "возможности адаптации к новым реалиям в условиях существенных изменений".Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры "Ауруса" - ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).
https://ria.ru/20211114/aurus-1758991135.html
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60
353
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экономика, япония, сша, россия, евросоюз, sollers, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", авто, aurus
12:38 31.03.2022
 
Aurus заявил о росте спроса на люксовые автомобили на фоне санкций

Aurus заявил о росте спроса на люксовые автомобили бренда в России на фоне санкций

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛоготип Aurus
Логотип Aurus - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Логотип Aurus
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Спрос на отечественные автомобили класса "люкс" Aurus в России умеренно растет на фоне санкций, производство машин продолжается в соответствии с планом, несмотря на сложности с логистикой комплектующих, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Действительно, в настоящее время мы наблюдаем умеренный рост числа запросов на приобретение автомобилей Aurus", - сообщили в компании.
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В середине марта Евросоюз и США ввели запрет на экспорт в РФ предметов роскоши, включая автомобили. Следом поставки премиальных машин ограничила Япония.
"Производство автомобилей Aurus на индустриальной площадке в ОЭЗ "Алабуга" продолжается, несмотря на определённые сложности с логистикой комплектующих, которые в настоящее время характерны для отрасли в целом. Объемы серийного выпуска автомобилей соответствуют утвержденным планам компании на 2022 год", - добавили в компании.
При этом автопроизводитель не отказывается от своих экспортных планов в страны MENA (Ближний Восток и Северная Африка), однако изучает "возможности адаптации к новым реалиям в условиях существенных изменений".
Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры "Ауруса" - ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).
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ЭкономикаЯпонияСШАРоссияЕвросоюзSollersНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"АвтоAurus
 
 
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