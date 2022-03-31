Aurus заявил о росте спроса на люксовые автомобили на фоне санкций
Aurus заявил о росте спроса на люксовые автомобили бренда в России на фоне санкций
Логотип Aurus
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Спрос на отечественные автомобили класса "люкс" Aurus в России умеренно растет на фоне санкций, производство машин продолжается в соответствии с планом, несмотря на сложности с логистикой комплектующих, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Действительно, в настоящее время мы наблюдаем умеренный рост числа запросов на приобретение автомобилей Aurus", - сообщили в компании.
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"Производство автомобилей Aurus на индустриальной площадке в ОЭЗ "Алабуга" продолжается, несмотря на определённые сложности с логистикой комплектующих, которые в настоящее время характерны для отрасли в целом. Объемы серийного выпуска автомобилей соответствуют утвержденным планам компании на 2022 год", - добавили в компании.
При этом автопроизводитель не отказывается от своих экспортных планов в страны MENA (Ближний Восток и Северная Африка), однако изучает "возможности адаптации к новым реалиям в условиях существенных изменений".
Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры "Ауруса" - ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).
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