https://ria.ru/20220331/aurus-1781047359.html

Aurus заявил о росте спроса на люксовые автомобили на фоне санкций

Aurus заявил о росте спроса на люксовые автомобили на фоне санкций - РИА Новости, 31.03.2022

Aurus заявил о росте спроса на люксовые автомобили на фоне санкций

Спрос на отечественные автомобили класса "люкс" Aurus в России умеренно растет на фоне санкций, производство машин продолжается в соответствии с планом,... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T12:38

2022-03-31T12:38

2022-03-31T12:38

экономика

япония

сша

россия

евросоюз

sollers

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

авто

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Спрос на отечественные автомобили класса "люкс" Aurus в России умеренно растет на фоне санкций, производство машин продолжается в соответствии с планом, несмотря на сложности с логистикой комплектующих, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Действительно, в настоящее время мы наблюдаем умеренный рост числа запросов на приобретение автомобилей Aurus", - сообщили в компании.В середине марта Евросоюз и США ввели запрет на экспорт в РФ предметов роскоши, включая автомобили. Следом поставки премиальных машин ограничила Япония."Производство автомобилей Aurus на индустриальной площадке в ОЭЗ "Алабуга" продолжается, несмотря на определённые сложности с логистикой комплектующих, которые в настоящее время характерны для отрасли в целом. Объемы серийного выпуска автомобилей соответствуют утвержденным планам компании на 2022 год", - добавили в компании.При этом автопроизводитель не отказывается от своих экспортных планов в страны MENA (Ближний Восток и Северная Африка), однако изучает "возможности адаптации к новым реалиям в условиях существенных изменений".Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры "Ауруса" - ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).

https://ria.ru/20211114/aurus-1758991135.html

https://ria.ru/20211123/ansat-1760268572.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, япония, сша, россия, евросоюз, sollers, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", авто, aurus