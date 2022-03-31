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Несовершеннолетнего арестовали за осквернение Вечного огня на Ставрополье
Несовершеннолетнего арестовали за осквернение Вечного огня на Ставрополье - РИА Новости, 31.03.2022
Несовершеннолетнего арестовали за осквернение Вечного огня на Ставрополье
Суд арестовал на два месяца несовершеннолетнего за осквернение Вечного огня в Невинномысске Ставропольского края, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T23:23
2022-03-31T23:23
2022-03-31T23:24
происшествия
россия
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 31 мар - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца несовершеннолетнего за осквернение Вечного огня в Невинномысске Ставропольского края, сообщает прокуратура региона.Ранее в местных СМИ и соцсетях появилось видео, на котором трое парней стоят у Вечного огня, а один из них справляет нужду прямо на пламя. Инцидент произошел 26 марта. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о вандализме. Суд 29 марта заключил двоих фигурантов под стражу на два месяца, в отношении несовершеннолетнего был продлен арест на 72 часа.В ведомстве добавили, что действия обвиняемых квалифицированы по статье УК РФ "осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично, группой лиц".
https://ria.ru/20220331/vandalizm-1781004118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ставропольский край
23:23 31.03.2022 (обновлено: 23:24 31.03.2022)
Несовершеннолетнего арестовали за осквернение Вечного огня на Ставрополье
Суд арестовал несовершеннолетнего за осквернение Вечного огня в Ставропольском крае