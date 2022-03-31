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Несовершеннолетнего арестовали за осквернение Вечного огня на Ставрополье - РИА Новости, 31.03.2022
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Несовершеннолетнего арестовали за осквернение Вечного огня на Ставрополье
Несовершеннолетнего арестовали за осквернение Вечного огня на Ставрополье - РИА Новости, 31.03.2022
Несовершеннолетнего арестовали за осквернение Вечного огня на Ставрополье
Суд арестовал на два месяца несовершеннолетнего за осквернение Вечного огня в Невинномысске Ставропольского края, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T23:23
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происшествия
россия
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 31 мар - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца несовершеннолетнего за осквернение Вечного огня в Невинномысске Ставропольского края, сообщает прокуратура региона.Ранее в местных СМИ и соцсетях появилось видео, на котором трое парней стоят у Вечного огня, а один из них справляет нужду прямо на пламя. Инцидент произошел 26 марта. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о вандализме. Суд 29 марта заключил двоих фигурантов под стражу на два месяца, в отношении несовершеннолетнего был продлен арест на 72 часа.В ведомстве добавили, что действия обвиняемых квалифицированы по статье УК РФ "осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично, группой лиц".
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происшествия, россия, ставропольский край
23:23 31.03.2022 (обновлено: 23:24 31.03.2022)
 
Несовершеннолетнего арестовали за осквернение Вечного огня на Ставрополье

Суд арестовал несовершеннолетнего за осквернение Вечного огня в Ставропольском крае

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Судебный молоток
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ПЯТИГОРСК, 31 мар - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца несовершеннолетнего за осквернение Вечного огня в Невинномысске Ставропольского края, сообщает прокуратура региона.
Ранее в местных СМИ и соцсетях появилось видео, на котором трое парней стоят у Вечного огня, а один из них справляет нужду прямо на пламя. Инцидент произошел 26 марта. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о вандализме. Суд 29 марта заключил двоих фигурантов под стражу на два месяца, в отношении несовершеннолетнего был продлен арест на 72 часа.
"В отношении несовершеннолетнего суд согласился с позицией прокуратуры и избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражей сроком на два месяца", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что действия обвиняемых квалифицированы по статье УК РФ "осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично, группой лиц".
Машина прокуратуры - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
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