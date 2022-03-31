https://ria.ru/20220331/arest-1781183599.html

Несовершеннолетнего арестовали за осквернение Вечного огня на Ставрополье

Несовершеннолетнего арестовали за осквернение Вечного огня на Ставрополье - РИА Новости, 31.03.2022

Несовершеннолетнего арестовали за осквернение Вечного огня на Ставрополье

Суд арестовал на два месяца несовершеннолетнего за осквернение Вечного огня в Невинномысске Ставропольского края, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T23:23

2022-03-31T23:23

2022-03-31T23:24

происшествия

россия

ставропольский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49756/31/497563133_0:204:3001:1892_1920x0_80_0_0_e4942ac3c0982e09390176f9110338c2.jpg

ПЯТИГОРСК, 31 мар - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца несовершеннолетнего за осквернение Вечного огня в Невинномысске Ставропольского края, сообщает прокуратура региона.Ранее в местных СМИ и соцсетях появилось видео, на котором трое парней стоят у Вечного огня, а один из них справляет нужду прямо на пламя. Инцидент произошел 26 марта. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о вандализме. Суд 29 марта заключил двоих фигурантов под стражу на два месяца, в отношении несовершеннолетнего был продлен арест на 72 часа.В ведомстве добавили, что действия обвиняемых квалифицированы по статье УК РФ "осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично, группой лиц".

https://ria.ru/20220331/vandalizm-1781004118.html

россия

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, россия, ставропольский край