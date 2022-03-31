https://ria.ru/20220331/alfa-bank-1781155614.html
В работе мобильного приложения Альфа-банка произошел сбой
В работе мобильного приложения Альфа-банка произошел сбой - РИА Новости, 31.03.2022
В работе мобильного приложения Альфа-банка произошел сбой
Пользователи Альфа-банка столкнулись со сбоем в мобильном приложении, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T19:03
2022-03-31T19:03
2022-03-31T19:03
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пользователи Альфа-банка столкнулись со сбоем в мобильном приложении, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 18.50 мск на Downdetector была зафиксирована 371 жалоба. По данным портала, 58% пользователей столкнулись с проблемами с мобильным банкингом, ещё 34% пожаловались на проблемы со входом в приложение, а 9% - на невозможность перевести средства.С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов России.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, москва, россия, санкт-петербург, екатеринбург, интернет, банки, альфа-банк, происшествия
В работе мобильного приложения Альфа-банка произошел сбой
Пользователи Альфа-банка сообщили о сбое в работе мобильного приложения