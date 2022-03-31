https://ria.ru/20220331/alfa-bank-1781155614.html

В работе мобильного приложения Альфа-банка произошел сбой

В работе мобильного приложения Альфа-банка произошел сбой - РИА Новости, 31.03.2022

В работе мобильного приложения Альфа-банка произошел сбой

Пользователи Альфа-банка столкнулись со сбоем в мобильном приложении, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T19:03

2022-03-31T19:03

2022-03-31T19:03

общество

технологии

москва

россия

санкт-петербург

екатеринбург

интернет

банки

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пользователи Альфа-банка столкнулись со сбоем в мобильном приложении, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 18.50 мск на Downdetector была зафиксирована 371 жалоба. По данным портала, 58% пользователей столкнулись с проблемами с мобильным банкингом, ещё 34% пожаловались на проблемы со входом в приложение, а 9% - на невозможность перевести средства.С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов России.

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москва

россия

санкт-петербург

екатеринбург

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, технологии, москва, россия, санкт-петербург, екатеринбург, интернет, банки, альфа-банк, происшествия