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В работе мобильного приложения Альфа-банка произошел сбой - РИА Новости, 31.03.2022
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В работе мобильного приложения Альфа-банка произошел сбой
В работе мобильного приложения Альфа-банка произошел сбой - РИА Новости, 31.03.2022
В работе мобильного приложения Альфа-банка произошел сбой
Пользователи Альфа-банка столкнулись со сбоем в мобильном приложении, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T19:03
2022-03-31T19:03
общество
технологии
москва
россия
санкт-петербург
екатеринбург
интернет
банки
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пользователи Альфа-банка столкнулись со сбоем в мобильном приложении, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 18.50 мск на Downdetector была зафиксирована 371 жалоба. По данным портала, 58% пользователей столкнулись с проблемами с мобильным банкингом, ещё 34% пожаловались на проблемы со входом в приложение, а 9% - на невозможность перевести средства.С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов России.
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общество, технологии, москва, россия, санкт-петербург, екатеринбург, интернет, банки, альфа-банк, происшествия
19:03 31.03.2022
 
В работе мобильного приложения Альфа-банка произошел сбой

Пользователи Альфа-банка сообщили о сбое в работе мобильного приложения

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛоготип " Альфа Банка"
Логотип Альфа Банка - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Логотип " Альфа Банка"
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пользователи Альфа-банка столкнулись со сбоем в мобильном приложении, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По состоянию на 18.50 мск на Downdetector была зафиксирована 371 жалоба. По данным портала, 58% пользователей столкнулись с проблемами с мобильным банкингом, ещё 34% пожаловались на проблемы со входом в приложение, а 9% - на невозможность перевести средства.
С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов России.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
Вчера, 14:37
Операторы мобильной связи стали отказываться от безлимитных тарифов
 
ОбществоТехнологииМоскваРоссияСанкт-ПетербургЕкатеринбургИнтернетБанкиАльфа-банкПроисшествия
 
 
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