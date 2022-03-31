https://ria.ru/20220331/aktsii-1781164679.html
Российский рынок акций по итогам марта вырос на 9,43%
Российский рынок акций по итогам марта вырос на 9,43% - РИА Новости, 31.03.2022
Российский рынок акций по итогам марта вырос на 9,43%
Российский рынок акций по итогам марта вырос на 9,43%, но за весь первый квартал упал на 28,62%, индекс Мосбиржи к закрытию торгов четверга достиг 2703,51... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T19:58
2022-03-31T19:58
2022-03-31T19:59
экономика
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московская биржа
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российский рынок акций по итогам марта вырос на 9,43%, но за весь первый квартал упал на 28,62%, индекс Мосбиржи к закрытию торгов четверга достиг 2703,51 пункта, следует из данных Московской биржи.Долларовый индекс РТС за месяц вырос на 9%, до 1021,28 пункта, при этом за квартал индекс обвалился на 36%. За март рубль к доллару укрепился примерно на 13%.Торги на фондовом рынке Московской биржи не проводились с 28 февраля по решению Банка России, и перерыв превысил по крайней мере три недели, поэтому весь квартал оказался усечённым, не говоря уже о самом марте.Биржа возобновила торги, и то лишь 33 акциями, входящими в индекс Мосбиржи, в четверг, 24 марта.На текущий момент на рынке акций Московской биржи торгуются все бумаги российских эмитентов, а также формально иностранных эмитентов, но "российского происхождения". Также в четверг Московская биржа впервые после перерыва проводила торги на рынке акций всю основную сессию - с 9.50 мск до 18.50 мск.
https://ria.ru/20220331/kurs-1781161829.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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экономика, россия, ртс, московская биржа, акции
19:58 31.03.2022 (обновлено: 19:59 31.03.2022)
Российский рынок акций по итогам марта вырос на 9,43%
Российский рынок акций по итогам марта вырос на 9,43%, но за первый квартал упал на 28,62%