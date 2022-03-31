https://ria.ru/20220331/aktsii-1781164679.html

Российский рынок акций по итогам марта вырос на 9,43%

Российский рынок акций по итогам марта вырос на 9,43% - РИА Новости, 31.03.2022

Российский рынок акций по итогам марта вырос на 9,43%

Российский рынок акций по итогам марта вырос на 9,43%, но за весь первый квартал упал на 28,62%, индекс Мосбиржи к закрытию торгов четверга достиг 2703,51... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T19:58

2022-03-31T19:58

2022-03-31T19:59

экономика

россия

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московская биржа

акции

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российский рынок акций по итогам марта вырос на 9,43%, но за весь первый квартал упал на 28,62%, индекс Мосбиржи к закрытию торгов четверга достиг 2703,51 пункта, следует из данных Московской биржи.Долларовый индекс РТС за месяц вырос на 9%, до 1021,28 пункта, при этом за квартал индекс обвалился на 36%. За март рубль к доллару укрепился примерно на 13%.Торги на фондовом рынке Московской биржи не проводились с 28 февраля по решению Банка России, и перерыв превысил по крайней мере три недели, поэтому весь квартал оказался усечённым, не говоря уже о самом марте.Биржа возобновила торги, и то лишь 33 акциями, входящими в индекс Мосбиржи, в четверг, 24 марта.На текущий момент на рынке акций Московской биржи торгуются все бумаги российских эмитентов, а также формально иностранных эмитентов, но "российского происхождения". Также в четверг Московская биржа впервые после перерыва проводила торги на рынке акций всю основную сессию - с 9.50 мск до 18.50 мск.

https://ria.ru/20220331/kurs-1781161829.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, ртс, московская биржа, акции