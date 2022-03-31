https://ria.ru/20220331/aktsii-1781160353.html

Российский рынок акций вырос более чем на 7,5% по итогам четверга

Российский рынок акций вырос более чем на 7,5% по итогам четверга - РИА Новости, 31.03.2022

Российский рынок акций вырос более чем на 7,5% по итогам четверга

Российский рынок акций по итогу торгов четверга закрылся существенным ростом, прибавив по индексу Мосбиржи 7,58%, индекс поднялся выше 2700 впервые за неделю,... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T19:33

2022-03-31T19:33

2022-03-31T19:33

экономика

ртс

московская биржа

россия

акции

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российский рынок акций по итогу торгов четверга закрылся существенным ростом, прибавив по индексу Мосбиржи 7,58%, индекс поднялся выше 2700 впервые за неделю, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к закрытию торгов четверга вырос на 7,58%, до 2703,51 пункта, индекс РТС - на 7,59%, до 1021,28 пункта.Курс доллара расчетами "завтра" к 18.50 мск снижался на 1,19 рубля – до 83,36 рубля, курс евро - на 1,84 рубля, до 92,31 рубля.

https://ria.ru/20220331/gazprom-1781047989.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, ртс, московская биржа, россия, акции