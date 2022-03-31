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Российский рынок акций вырос более чем на 7,5% по итогам четверга - РИА Новости, 31.03.2022
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Российский рынок акций вырос более чем на 7,5% по итогам четверга
Российский рынок акций вырос более чем на 7,5% по итогам четверга - РИА Новости, 31.03.2022
Российский рынок акций вырос более чем на 7,5% по итогам четверга
Российский рынок акций по итогу торгов четверга закрылся существенным ростом, прибавив по индексу Мосбиржи 7,58%, индекс поднялся выше 2700 впервые за неделю,... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T19:33
2022-03-31T19:33
экономика
ртс
московская биржа
россия
акции
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российский рынок акций по итогу торгов четверга закрылся существенным ростом, прибавив по индексу Мосбиржи 7,58%, индекс поднялся выше 2700 впервые за неделю, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к закрытию торгов четверга вырос на 7,58%, до 2703,51 пункта, индекс РТС - на 7,59%, до 1021,28 пункта.Курс доллара расчетами "завтра" к 18.50 мск снижался на 1,19 рубля – до 83,36 рубля, курс евро - на 1,84 рубля, до 92,31 рубля.
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экономика, ртс, московская биржа, россия, акции
19:33 31.03.2022
 
Российский рынок акций вырос более чем на 7,5% по итогам четверга

Российский рынок акций по итогам торгов на Московской бирже в четверг вырос на 7,58%

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Московской биржи
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российский рынок акций по итогу торгов четверга закрылся существенным ростом, прибавив по индексу Мосбиржи 7,58%, индекс поднялся выше 2700 впервые за неделю, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию торгов четверга вырос на 7,58%, до 2703,51 пункта, индекс РТС - на 7,59%, до 1021,28 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.50 мск снижался на 1,19 рубля – до 83,36 рубля, курс евро - на 1,84 рубля, до 92,31 рубля.
Логотип Газпрома - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
Вчера, 12:42
Акции "Газпрома" подскочили более чем на 15 процентов
 
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