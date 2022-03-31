https://ria.ru/20220331/aktsii-1781010566.html

Российский рынок акций вырос более чем на один процент

Российский рынок акций вырос более чем на один процент - РИА Новости, 31.03.2022

Российский рынок акций вырос более чем на один процент

Российский рынок акций в начале торгов четверга умеренно растет по основным индексам, позитивную динамику показывает широкий круг акций, следует из данных... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T10:14

2022-03-31T10:14

2022-03-31T10:15

экономика

цены на нефть

ртс

brent

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775888684_0:243:3047:1957_1920x0_80_0_0_474ecb23576d52fca504097789157408.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российский рынок акций в начале торгов четверга умеренно растет по основным индексам, позитивную динамику показывает широкий круг акций, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 10.06 мск рос на 1,18%, до 2542,64 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,9%, до 957,74 пункта.Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 1,04 рубля - до 83,57 рубля, курс евро - на 1 рубль, до 93,15 рубля.Июньский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 3,37% - до 107,69 доллара за баррель.

https://ria.ru/20220330/valyuta-1780933928.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, цены на нефть, ртс, brent, санкции в отношении россии