https://ria.ru/20220331/aktsii-1781010566.html
Российский рынок акций вырос более чем на один процент
Российский рынок акций вырос более чем на один процент - РИА Новости, 31.03.2022
Российский рынок акций вырос более чем на один процент
Российский рынок акций в начале торгов четверга умеренно растет по основным индексам, позитивную динамику показывает широкий круг акций, следует из данных... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T10:14
2022-03-31T10:14
2022-03-31T10:15
экономика
цены на нефть
ртс
brent
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российский рынок акций в начале торгов четверга умеренно растет по основным индексам, позитивную динамику показывает широкий круг акций, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 10.06 мск рос на 1,18%, до 2542,64 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,9%, до 957,74 пункта.Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 1,04 рубля - до 83,57 рубля, курс евро - на 1 рубль, до 93,15 рубля.Июньский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 3,37% - до 107,69 доллара за баррель.
https://ria.ru/20220330/valyuta-1780933928.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, ртс, brent, санкции в отношении россии
10:14 31.03.2022 (обновлено: 10:15 31.03.2022)
Российский рынок акций вырос более чем на один процент
Российский рынок акций на старте утренних торгов 31 марта растет более чем на один процент