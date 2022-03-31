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Российский рынок акций вырос более чем на один процент - РИА Новости, 31.03.2022
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Российский рынок акций вырос более чем на один процент
Российский рынок акций вырос более чем на один процент - РИА Новости, 31.03.2022
Российский рынок акций вырос более чем на один процент
Российский рынок акций в начале торгов четверга умеренно растет по основным индексам, позитивную динамику показывает широкий круг акций, следует из данных... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T10:14
2022-03-31T10:15
экономика
цены на нефть
ртс
brent
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российский рынок акций в начале торгов четверга умеренно растет по основным индексам, позитивную динамику показывает широкий круг акций, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 10.06 мск рос на 1,18%, до 2542,64 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,9%, до 957,74 пункта.Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 1,04 рубля - до 83,57 рубля, курс евро - на 1 рубль, до 93,15 рубля.Июньский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 3,37% - до 107,69 доллара за баррель.
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экономика, цены на нефть, ртс, brent, санкции в отношении россии
10:14 31.03.2022 (обновлено: 10:15 31.03.2022)
 
Российский рынок акций вырос более чем на один процент

Российский рынок акций на старте утренних торгов 31 марта растет более чем на один процент

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГрафики
Графики - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российский рынок акций в начале торгов четверга умеренно растет по основным индексам, позитивную динамику показывает широкий круг акций, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.06 мск рос на 1,18%, до 2542,64 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,9%, до 957,74 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 1,04 рубля - до 83,57 рубля, курс евро - на 1 рубль, до 93,15 рубля.
Июньский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 3,37% - до 107,69 доллара за баррель.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 17:58
ЦБ рекомендовал банкам разные курсы валюты для импортеров и компаний
 
ЭкономикаЦены на нефтьРТСBrentСанкции в отношении России
 
 
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