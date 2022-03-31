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Украинский бизнесмен Ахметов заявил, что подаст иск против России - РИА Новости, 31.03.2022
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Украинский бизнесмен Ахметов заявил, что подаст иск против России
Украинский бизнесмен Ахметов заявил, что подаст иск против России - РИА Новости, 31.03.2022
Украинский бизнесмен Ахметов заявил, что подаст иск против России
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил агентству Блумберг, что его компания SCM собирается подать иск против России для получения выплат за ущерб, якобы... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T23:43
2022-03-31T23:43
в мире
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украина
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил агентству Блумберг, что его компания SCM собирается подать иск против России для получения выплат за ущерб, якобы нанесенный в ходе спецоперации России по демилитаризации Украины."SCM Group определенно подаст иск против Российской Федерации с требованием компенсировать весь ущерб, нанесенный в результате российской военной агрессии", - сказал Ахметов агентству.Бизнесмен, по его словам, уверен, что "Украина потребует и получит все репарации в полном объеме".Согласно изданию forbes.ua, Ахметов занимает первое место в рейтинге самых богатых украинцев. Ранее сообщалось, что Ахметов в феврале покинул Украину, его самолет вылетел в Женеву. Однако, как 23 февраля сообщили СМИ, позднее он вернулся в страну.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220329/ukraintsy-1780723057.html
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в мире, россия, украина
23:43 31.03.2022
 
Украинский бизнесмен Ахметов заявил, что подаст иск против России

Бизнесмен Ахметов заявил, что его фирма потребует от России в суде возместить ущерб

© РИА Новости / Ирина Александрова / Перейти в фотобанкУкраинский бизнесмен Ринат Ахметов
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Ирина Александрова
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Украинский бизнесмен Ринат Ахметов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил агентству Блумберг, что его компания SCM собирается подать иск против России для получения выплат за ущерб, якобы нанесенный в ходе спецоперации России по демилитаризации Украины.
"SCM Group определенно подаст иск против Российской Федерации с требованием компенсировать весь ущерб, нанесенный в результате российской военной агрессии", - сказал Ахметов агентству.
Спальные места для украинских беженцев, организованные в спортивном зале в деревне Эйхенау, Германия - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 17:08
Запад кинул украинцев, пишет Global Times
Бизнесмен, по его словам, уверен, что "Украина потребует и получит все репарации в полном объеме".
Согласно изданию forbes.ua, Ахметов занимает первое место в рейтинге самых богатых украинцев. Ранее сообщалось, что Ахметов в феврале покинул Украину, его самолет вылетел в Женеву. Однако, как 23 февраля сообщили СМИ, позднее он вернулся в страну.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
Вчера, 21:44
Некоторые страны Запада уже устали от антироссийских санкций, заявил Кулеба
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
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