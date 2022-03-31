https://ria.ru/20220331/agrarii-1781097996.html

Глава Приамурья призвал аграриев перенести акцент на выращивание картофеля

Глава Приамурья призвал аграриев перенести акцент на выращивание картофеля - РИА Новости, 31.03.2022

Глава Приамурья призвал аграриев перенести акцент на выращивание картофеля

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что аграриям региона нужно перенести акцент с выращивания сои на картофель и овощи. РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T15:27

2022-03-31T15:27

2022-03-31T15:29

амурская область

экономика

амурская область

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 мар – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что аграриям региона нужно перенести акцент с выращивания сои на картофель и овощи.Глава Приамурья встретился в селе Тамбовка с руководителями предприятий, специализирующихся на производстве овощей и картофеля. Как сообщает правительство Приамурья со ссылкой на министра сельского хозяйства области Олега Туркова, за 2021 год в регионе произвели 16,7 тысячи тонн картофеля и 5,58 тысячи тонн овощей. При этом большая часть урожая реализуется за пределами региона – не хватает мощностей для хранения, имеющиеся в области склады и овощехранилища позволяют хранить урожай только до середины зимы."Чтобы обеспечить жителей области местными овощами и картофелем по доступным ценам, нужно решить две задачи. Во-первых, построить новые и модернизировать те овощехранилища, которые у нас уже есть. Во-вторых – повысить рентабельность сельхозтоваропроизводителей, которые занимаются овощами и картофелем. Сегодня все стремятся выращивать сою, потому что эта культура хорошо известна аграриям и гарантировано приносит прибыль. Но наша задача сделать так, чтобы выгодно стало производство овощей и картофеля", - высказался Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Также губернатор предложил рассмотреть возможность развития системы семеноводства картофеля и овощей на базе Дальневосточного аграрного университета и аграрного колледжа."Необходимо обратить пристальное внимание на наши образовательные учреждения. Потенциал есть. Давайте на площадках аграрного колледжа и ДальГАУ создадим семеноводческие хозяйства. Мы готовы вас поддержать в этом направлении", — сказал глава Приамурья.В области действуют несколько мер поддержки аграриев: из федерального бюджета предусмотрены субсидии до 50% от затрат на приобретение семян; льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты на развитие овощеводства и картофелеводства (по ставке не более 5%); грантовая поддержка КФХ и кооперативов (до 3 миллионов рублей начинающим фермерам; до 30 миллионов рублей на развитие КФХ, до 70 миллионов рублей на развитие материально-технической базы кооперативов).Из областного бюджета предлагают возмещение 50% затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, а также 70% - на приобретение оборудования для мойки и упаковки овощей и картофеля; возмещение части затрат на приобретение электрической и тепловой энергии, используемой на производственные цели; возмещение 50% затрат на создание и (или) реконструкцию хранилищ.В 2022 году планируется ввести новые меры. Так, например, в 2022 предусмотрены дополнительные виды поддержки в виде 70 тысяч рублей на каждый гектар прироста картофеля и овощей. На это направление в бюджете заложено 40 миллионов рублей. Также планируется перевести на грантовую форму господдержку на строительство хранилищ - у большинства фермеров недостаточно своих средств для строительства хранилищ. Благодаря таким мерам планируется постепенно увеличивать производство."В текущем году амурские аграрии намерены увеличить производство картофеля и овощей до 35 тысяч тонн и 13 тысяч тонн соответственно", - сообщает правительство Приамурья.Орлов предложил аграриям провести повторную встречу."Сегодня мы совместно с вами выработали ряд мер, которые утвердим и в конце сельскохозяйственного сезона опять встретимся и обсудим, какие меры поддержки сработали, а какие нет и почему, и что нам нужно будет изменить", - сказал губернатор.

https://ria.ru/20220323/ovoschi-1779650771.html

https://ria.ru/20220301/ferma-1775810020.html

https://ria.ru/20220328/sertifikaty-1780484284.html

https://ria.ru/20220322/ugol-1779462320.html

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, амурская область, василий орлов (губернатор)