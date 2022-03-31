Африке надо развивать сотрудничество с Россией, заявил экс-посол Бенина
Экс-посол Бенина: Африке необходимо развивать сотрудничество с Россией и вступить в ЕАЭС
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники экономического форума "Россия - Африка" в Сочи
Участники экономического форума "Россия - Африка" в Сочи. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Африканским странам необходимо развивать сотрудничество с РФ в области продовольственной безопасности и впоследствии вступить в ЕАЭС, заявил экс-посол Республики Бенин в РФ и странах СНГ, доцент МГУ им. М.В. Ломоносова Анисет Габриэль Кочофа.
"Нам необходима долгосрочная, взвешенная политика продовольственной безопасности, необходимо скоординировать меры, необходима кооперация без границы, необходим российско-африканский экономический продовольственный союз. Пусть дверь Евразийского союза откроются и для африканцев: одна голова хорошо, а две еще лучше", - сказал он в ходе дискуссии на тему "Мир на грани голода: как преодолеть нынешний продовольственный кризис?" в клубе "Валдай".
"Пусть мир вспомнит, что есть более важное, чем экономика и политические игры. Это жизни моих людей, моего народа в Африке, которые будут голодать и уже даже голодают, если импортно-экспортные проблемы не будут решены", - подчеркнул он.
"Если мировое сообщество так ценит жизнь человека, как утверждает, то пусть примет самое главное решение и обеспечит продовольственную безопасность", - добавил экс-дипломат.
Ранее нигерийский посол в Москве Абдуллахи Шеху в интервью РИА Новости заявил, что говорить о голоде в мире из-за кризиса на Украине рано, но цены на товары могут вырасти.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт между Россией и Украиной вызовет "беспрецедентный продовольственный кризис" в мире. Он отметил, что такие регионы, как Ближний Восток и Африка, сильно зависят от импорта продовольствия из России и Украины. Если конфликт продолжится, то приведет к "неизбежному голоду" в ближайший год-полтора, добавил Макрон.
Согласно данным министерства сельского хозяйства США, на Украину и Россию вместе приходится почти 30% мирового экспорта пшеницы, и они являются важными "зернохранилищами" в мире. Сбои в цепочке поставок, вызванные конфликтом между Россией и Украиной, привели к сокращению предложения на рынке и резким колебаниям цен на продовольствие во всем мире.