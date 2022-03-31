https://ria.ru/20220331/afrika-1781061074.html

Африке надо развивать сотрудничество с Россией, заявил экс-посол Бенина

Африке надо развивать сотрудничество с Россией, заявил экс-посол Бенина - РИА Новости, 31.03.2022

Африке надо развивать сотрудничество с Россией, заявил экс-посол Бенина

Африканским странам необходимо развивать сотрудничество с РФ в области продовольственной безопасности и впоследствии вступить в ЕАЭС, заявил экс-посол... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T13:35

2022-03-31T13:35

2022-03-31T13:35

россия

африка

бенин

евразийский союз

франция

эммануэль макрон

министерство сельского хозяйства сша

в мире

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Африканским странам необходимо развивать сотрудничество с РФ в области продовольственной безопасности и впоследствии вступить в ЕАЭС, заявил экс-посол Республики Бенин в РФ и странах СНГ, доцент МГУ им. М.В. Ломоносова Анисет Габриэль Кочофа."Нам необходима долгосрочная, взвешенная политика продовольственной безопасности, необходимо скоординировать меры, необходима кооперация без границы, необходим российско-африканский экономический продовольственный союз. Пусть дверь Евразийского союза откроются и для африканцев: одна голова хорошо, а две еще лучше", - сказал он в ходе дискуссии на тему "Мир на грани голода: как преодолеть нынешний продовольственный кризис?" в клубе "Валдай".Он предложил подготовить и опубликовать открытое письмо о той ситуации, которая сложилась в области продовольствия в Африке в связи с кризисом на Украине, последовавшим закрытием границ и введением антироссийских санкций со стороны Запада."Пусть мир вспомнит, что есть более важное, чем экономика и политические игры. Это жизни моих людей, моего народа в Африке, которые будут голодать и уже даже голодают, если импортно-экспортные проблемы не будут решены", - подчеркнул он."Если мировое сообщество так ценит жизнь человека, как утверждает, то пусть примет самое главное решение и обеспечит продовольственную безопасность", - добавил экс-дипломат.Ранее нигерийский посол в Москве Абдуллахи Шеху в интервью РИА Новости заявил, что говорить о голоде в мире из-за кризиса на Украине рано, но цены на товары могут вырасти.Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт между Россией и Украиной вызовет "беспрецедентный продовольственный кризис" в мире. Он отметил, что такие регионы, как Ближний Восток и Африка, сильно зависят от импорта продовольствия из России и Украины. Если конфликт продолжится, то приведет к "неизбежному голоду" в ближайший год-полтора, добавил Макрон.Согласно данным министерства сельского хозяйства США, на Украину и Россию вместе приходится почти 30% мирового экспорта пшеницы, и они являются важными "зернохранилищами" в мире. Сбои в цепочке поставок, вызванные конфликтом между Россией и Украиной, привели к сокращению предложения на рынке и резким колебаниям цен на продовольствие во всем мире.

https://ria.ru/20220331/afrika-1781054305.html

https://ria.ru/20220331/nigeriya-1781005729.html

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африка

бенин

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, африка, бенин, евразийский союз, франция, эммануэль макрон, министерство сельского хозяйства сша, в мире, экономика