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Африка всегда поддержит Россию, заявил экс-посол Бенина - РИА Новости, 31.03.2022
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Африка всегда поддержит Россию, заявил экс-посол Бенина
Африка всегда поддержит Россию, заявил экс-посол Бенина - РИА Новости, 31.03.2022
Африка всегда поддержит Россию, заявил экс-посол Бенина
Африка всегда поддержит Россию, потому что она несет добро, это "вшито в подкорку" любого африканца, заявил экс-посол Республики Бенин в РФ и странах СНГ,... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T13:10
2022-03-31T13:10
россия
ссср
африка
в мире
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Африка всегда поддержит Россию, потому что она несет добро, это "вшито в подкорку" любого африканца, заявил экс-посол Республики Бенин в РФ и странах СНГ, доцент МГУ им. М.В. Ломоносова Анисет Габриэль Кочофа.Он добавил, что современная Африка - это наследие Советского Союза, это высококвалифицированные специалисты, выпускники советских вузов в сфере сельского хозяйства и не только."Это науки и технологии из СССР и России. Это агротехнологии, пищевые технологии, очистка воды и многое другое", - подчеркнул экс-посол.
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россия, ссср, африка, в мире, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
13:10 31.03.2022
 
Африка всегда поддержит Россию, заявил экс-посол Бенина

Экс-посол Бенина Кочофа: Африка всегда поддержит Россию, потому что она несет добро

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКолонна военной техники РФ
Колонна военной техники РФ - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Колонна военной техники РФ
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Африка всегда поддержит Россию, потому что она несет добро, это "вшито в подкорку" любого африканца, заявил экс-посол Республики Бенин в РФ и странах СНГ, доцент МГУ им. М.В. Ломоносова Анисет Габриэль Кочофа.
"Мой друг, бывший премьер Бенина Лионель Зинсу недавно сказал, и я хочу его процитировать. Африканские страны не поддержали резолюцию ООН, осуждающую Россию. И никогда не поддержат никаких резолюций против России. Это вшито в подкорку у любого африканца: Россия несет добро, чтобы вы об этом ни думали, это константа", - сказал он в ходе дискуссии на тему "Мир на грани голода: как преодолеть нынешний продовольственный кризис?" в клубе "Валдай".
Он добавил, что современная Африка - это наследие Советского Союза, это высококвалифицированные специалисты, выпускники советских вузов в сфере сельского хозяйства и не только.
"Это науки и технологии из СССР и России. Это агротехнологии, пищевые технологии, очистка воды и многое другое", - подчеркнул экс-посол.
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