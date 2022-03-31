https://ria.ru/20220331/afrika-1781054305.html
Африка всегда поддержит Россию, заявил экс-посол Бенина
Африка всегда поддержит Россию, заявил экс-посол Бенина - РИА Новости, 31.03.2022
Африка всегда поддержит Россию, заявил экс-посол Бенина
Африка всегда поддержит Россию, потому что она несет добро, это "вшито в подкорку" любого африканца, заявил экс-посол Республики Бенин в РФ и странах СНГ,... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T13:10
2022-03-31T13:10
2022-03-31T13:10
россия
ссср
африка
в мире
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Африка всегда поддержит Россию, потому что она несет добро, это "вшито в подкорку" любого африканца, заявил экс-посол Республики Бенин в РФ и странах СНГ, доцент МГУ им. М.В. Ломоносова Анисет Габриэль Кочофа.Он добавил, что современная Африка - это наследие Советского Союза, это высококвалифицированные специалисты, выпускники советских вузов в сфере сельского хозяйства и не только."Это науки и технологии из СССР и России. Это агротехнологии, пищевые технологии, очистка воды и многое другое", - подчеркнул экс-посол.
https://ria.ru/20220331/nigeriya-1781003968.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ссср, африка, в мире, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
Африка всегда поддержит Россию, заявил экс-посол Бенина
Экс-посол Бенина Кочофа: Африка всегда поддержит Россию, потому что она несет добро