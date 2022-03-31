https://ria.ru/20220331/afrika-1781054305.html

Африка всегда поддержит Россию, заявил экс-посол Бенина

Африка всегда поддержит Россию, заявил экс-посол Бенина - РИА Новости, 31.03.2022

Африка всегда поддержит Россию, заявил экс-посол Бенина

Африка всегда поддержит Россию, потому что она несет добро, это "вшито в подкорку" любого африканца, заявил экс-посол Республики Бенин в РФ и странах СНГ,... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T13:10

2022-03-31T13:10

2022-03-31T13:10

россия

ссср

африка

в мире

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Африка всегда поддержит Россию, потому что она несет добро, это "вшито в подкорку" любого африканца, заявил экс-посол Республики Бенин в РФ и странах СНГ, доцент МГУ им. М.В. Ломоносова Анисет Габриэль Кочофа.Он добавил, что современная Африка - это наследие Советского Союза, это высококвалифицированные специалисты, выпускники советских вузов в сфере сельского хозяйства и не только."Это науки и технологии из СССР и России. Это агротехнологии, пищевые технологии, очистка воды и многое другое", - подчеркнул экс-посол.

https://ria.ru/20220331/nigeriya-1781003968.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

россия, ссср, африка, в мире, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии