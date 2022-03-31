https://ria.ru/20220331/afganistan-1781072432.html

Лавров обсудил с и.о. главы МИД Афганистана двустороннее взаимодействие

Лавров обсудил с и.о. главы МИД Афганистана двустороннее взаимодействие - РИА Новости, 31.03.2022

Лавров обсудил с и.о. главы МИД Афганистана двустороннее взаимодействие

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и и.о. главы МИД Афганистана Амир Хан Мутаки обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, урегулирование и... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T14:06

2022-03-31T14:06

2022-03-31T14:06

в мире

афганистан

сергей лавров

кабул (город)

талибан

оон

мохаммад хасан ахунд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768915835_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a3451c9d13b834ab9ffe7a1e34a0c9c.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и и.о. главы МИД Афганистана Амир Хан Мутаки обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, урегулирование и восстановление в стране, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.Встреча состоялась 31 марта на полях третьей министерской конференции стран-соседей Афганистана."В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы практического двустороннего взаимодействия с де-факто новыми афганскими властями, а также перспективы урегулирования ситуации в Афганистане и проблематика содействия гуманитарному и постконфликтному восстановлению этой страны", - говорится в заявлении.В начале августа 2021 года талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"*.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220331/infrastruktura-1780993364.html

афганистан

кабул (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, афганистан, сергей лавров, кабул (город), талибан, оон, мохаммад хасан ахунд