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Лавров обсудил с и.о. главы МИД Афганистана двустороннее взаимодействие - РИА Новости, 31.03.2022
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Лавров обсудил с и.о. главы МИД Афганистана двустороннее взаимодействие
Лавров обсудил с и.о. главы МИД Афганистана двустороннее взаимодействие - РИА Новости, 31.03.2022
Лавров обсудил с и.о. главы МИД Афганистана двустороннее взаимодействие
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и и.о. главы МИД Афганистана Амир Хан Мутаки обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, урегулирование и... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T14:06
2022-03-31T14:06
в мире
афганистан
сергей лавров
кабул (город)
талибан
оон
мохаммад хасан ахунд
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и и.о. главы МИД Афганистана Амир Хан Мутаки обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, урегулирование и восстановление в стране, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.Встреча состоялась 31 марта на полях третьей министерской конференции стран-соседей Афганистана."В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы практического двустороннего взаимодействия с де-факто новыми афганскими властями, а также перспективы урегулирования ситуации в Афганистане и проблематика содействия гуманитарному и постконфликтному восстановлению этой страны", - говорится в заявлении.В начале августа 2021 года талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"*.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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афганистан
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в мире, афганистан, сергей лавров, кабул (город), талибан, оон, мохаммад хасан ахунд
14:06 31.03.2022
 
Лавров обсудил с и.о. главы МИД Афганистана двустороннее взаимодействие

Лавров обсудил с и.о. главы МИД Афганистана Мутаки двустороннее взаимодействие

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и и.о. главы МИД Афганистана Амир Хан Мутаки обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, урегулирование и восстановление в стране, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
Встреча состоялась 31 марта на полях третьей министерской конференции стран-соседей Афганистана.
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
07:22
Лавров: размещение инфраструктуры НАТО в Центральной Азии неприемлемо
"В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы практического двустороннего взаимодействия с де-факто новыми афганскими властями, а также перспективы урегулирования ситуации в Афганистане и проблематика содействия гуманитарному и постконфликтному восстановлению этой страны", - говорится в заявлении.
В начале августа 2021 года талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"*.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
 
В миреАфганистанСергей ЛавровКабул (город)ТалибанООНМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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