https://ria.ru/20220331/afganistan-1780999596.html

Лавров: необходимо обеспечить инклюзивность афганского правительства

Лавров: необходимо обеспечить инклюзивность афганского правительства - РИА Новости, 31.03.2022

Лавров: необходимо обеспечить инклюзивность афганского правительства

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с и.о. главы МИД Афганистана Амиром Муттаки заявил о необходимости обеспечить инклюзивность афганского... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T08:55

2022-03-31T08:55

2022-03-31T09:23

в мире

афганистан

кабул (город)

оон

сергей лавров

мохаммад хасан ахунд

талибан

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ТУНЬСИ (Китай), 31 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с и.о. главы МИД Афганистана Амиром Муттаки заявил о необходимости обеспечить инклюзивность афганского правительства, в том числе политическую.По словам Лаврова, международное сообщество должно активно сотрудничать с новыми властями в Кабуле и содействовать тому, чтобы афганские власти предприняли необходимые шаги в направлении официального признания со стороны ООН и членов организации."Ключевой момент заключается в том, чтобы обеспечить инклюзивность вашего правительства, ваших государственных структур не только с этноконфессиональной точки зрения, но и с точки зрения участия других политических сил", - сказал Лавров.Он также заявил, что российская намерена содействовать национальному диалогу под руководством талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Российский министр подчеркнул, что гуманитарная помощь является приоритетом на данном этапе, международное сообщество должно участвовать в этом процессе.Лавров отметил, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе важно начать параллельный процесс оказания гуманитарной помощи в Афганистане и устранения проблем для устойчивого социально-экономического развития.Лавров добавил, что российская экономическая делегация посетила Кабул несколько дней назад, она положительно оценила возможности сотрудничества с Афганистаном."Несколько дней назад наша делегация, состоящая из экономических агентств и инфраструктурных компаний, посетила Кабул. Это была положительная встреча, обсуждались направления будущего сотрудничества. Я уверен, оно поддерживается обеими сторонами", - сказал министр на встрече с главой МИД во временном правительстве Афганистана. Встреча состоялась на полях встречи стран-соседей Афганистана в китайском Туньси.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"*.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220331/gumpomosch-1780991928.html

https://ria.ru/20220331/situatsiya-1780991814.html

https://ria.ru/20220331/afganistan-1781001353.html

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кабул (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, афганистан, кабул (город), оон, сергей лавров, мохаммад хасан ахунд, талибан