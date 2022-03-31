https://ria.ru/20220331/aes-1781068655.html

Стали известны факты запугивания персонала АЭС украинской стороной

Стали известны факты запугивания персонала АЭС украинской стороной - РИА Новости, 31.03.2022

Стали известны факты запугивания персонала АЭС украинской стороной

Постоянное представительство России при международных организациях в Вене, включая МАГАТЭ, сообщило о фактах запугивания персонала АЭС украинской стороной,... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T13:57

2022-03-31T13:57

2022-03-31T14:58

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

признание днр и лнр в россии

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ВЕНА, 31 мар - РИА Новости. Постоянное представительство России при международных организациях в Вене, включая МАГАТЭ, сообщило о фактах запугивания персонала АЭС украинской стороной, угроз наказания за любое взаимодействие с представителями России.Украинский ядерный регулятор периодически сообщает Международному агентству по атомной энергии о проблемах с ротацией персонала на украинских атомных электростанциях. Согласно последнему заявлению гендиректора МАГАТЭ, персонал Чернобыльской АЭС не менялся с 20-21 марта. В российском постпредстве отметили, что ротация персонала на АЭС Украины относится к компетенции украинских властей, РФ ей никак не препятствует."В частности, известны факты запугивания персонала украинской стороной, угроз наказания за любое взаимодействие с представителями России, вплоть до уголовного преследования в соответствии с принятым Киевом 3 марта и вступившим в силу 15 марта соответствующим законом", - говорится в сообщении постпредства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220330/donbass-1780700232.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии