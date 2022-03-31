https://ria.ru/20220331/aes-1781067580.html

Россия делает все для безопасности АЭС на Украине, заявили в постпредстве

Россия делает все для безопасности АЭС на Украине, заявили в постпредстве - РИА Новости, 31.03.2022

Россия делает все для безопасности АЭС на Украине, заявили в постпредстве

Киев целенаправленно создает затруднения с ротацией персонала украинских АЭС, используя ситуацию как повод для антироссийской пропаганды, сообщило в четверг... РИА Новости, 31.03.2022

2022-03-31T13:54

2022-03-31T13:54

2022-03-31T14:21

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ВЕНА, 31 мар - РИА Новости. Киев целенаправленно создает затруднения с ротацией персонала украинских АЭС, используя ситуацию как повод для антироссийской пропаганды, сообщило в четверг постоянное представительство России при международных организациях в Вене, включая МАГАТЭ.Как сообщили в постпредстве, ротация персонала на украинских атомных электростанциях относится к компетенции украинских властей, российская сторона ей никак не препятствует. Украинский ядерный регулятор периодически сообщает Международному агентству по атомной энергии о проблемах с ротацией персонала на украинских атомных электростанциях. Согласно последнему заявлению гендиректора МАГАТЭ, персонал Чернобыльской АЭС не менялся с 20-21 марта."Обращаем внимание, что на объектах продолжает работать украинский персонал. Его ротация относится к компетенции украинских властей. Россия этому никак не препятствует. Тем не менее, киевский режим целенаправленно создает затруднения нормализации данного процесса с целью использования ситуации в качестве информационного повода для очередного витка антироссийской пропаганды", - говорится в сообщении российской миссии, опубликованном в Telegram-канале."В частности, известны факты запугивания персонала украинской стороной, угроз наказания за любое взаимодействие с представителями России, вплоть до уголовного преследования в соответствии с принятым Киевом 3 марта и вступившим в силу 15 марта соответствующим законом", - подчеркнули дипломаты."Российская Федерация принимает все необходимые меры для обеспечения надлежащего уровня ядерной и физической ядерной безопасности украинских ядерных объектов, находящихся под охраной российских вооруженных сил", - отметило постпредство.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220327/magate-1780346534.html

https://ria.ru/20220325/rosatom-1780168318.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, магатэ, ситуация в днр и лнр