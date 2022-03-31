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Россия делает все для безопасности АЭС на Украине, заявили в постпредстве - РИА Новости, 31.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220331/aes-1781067580.html
Россия делает все для безопасности АЭС на Украине, заявили в постпредстве
Россия делает все для безопасности АЭС на Украине, заявили в постпредстве - РИА Новости, 31.03.2022
Россия делает все для безопасности АЭС на Украине, заявили в постпредстве
Киев целенаправленно создает затруднения с ротацией персонала украинских АЭС, используя ситуацию как повод для антироссийской пропаганды, сообщило в четверг... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T13:54
2022-03-31T14:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
магатэ
ситуация в днр и лнр
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ВЕНА, 31 мар - РИА Новости. Киев целенаправленно создает затруднения с ротацией персонала украинских АЭС, используя ситуацию как повод для антироссийской пропаганды, сообщило в четверг постоянное представительство России при международных организациях в Вене, включая МАГАТЭ.Как сообщили в постпредстве, ротация персонала на украинских атомных электростанциях относится к компетенции украинских властей, российская сторона ей никак не препятствует. Украинский ядерный регулятор периодически сообщает Международному агентству по атомной энергии о проблемах с ротацией персонала на украинских атомных электростанциях. Согласно последнему заявлению гендиректора МАГАТЭ, персонал Чернобыльской АЭС не менялся с 20-21 марта."Обращаем внимание, что на объектах продолжает работать украинский персонал. Его ротация относится к компетенции украинских властей. Россия этому никак не препятствует. Тем не менее, киевский режим целенаправленно создает затруднения нормализации данного процесса с целью использования ситуации в качестве информационного повода для очередного витка антироссийской пропаганды", - говорится в сообщении российской миссии, опубликованном в Telegram-канале."В частности, известны факты запугивания персонала украинской стороной, угроз наказания за любое взаимодействие с представителями России, вплоть до уголовного преследования в соответствии с принятым Киевом 3 марта и вступившим в силу 15 марта соответствующим законом", - подчеркнули дипломаты."Российская Федерация принимает все необходимые меры для обеспечения надлежащего уровня ядерной и физической ядерной безопасности украинских ядерных объектов, находящихся под охраной российских вооруженных сил", - отметило постпредство.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220327/magate-1780346534.html
https://ria.ru/20220325/rosatom-1780168318.html
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в мире, россия, украина, магатэ, ситуация в днр и лнр
13:54 31.03.2022 (обновлено: 14:21 31.03.2022)
 
Россия делает все для безопасности АЭС на Украине, заявили в постпредстве

Постпредство при МАГАТЭ: Россия принимает все меры для безопасности АЭС на Украине

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных
Читать ria.ru в
ВЕНА, 31 мар - РИА Новости. Киев целенаправленно создает затруднения с ротацией персонала украинских АЭС, используя ситуацию как повод для антироссийской пропаганды, сообщило в четверг постоянное представительство России при международных организациях в Вене, включая МАГАТЭ.
Как сообщили в постпредстве, ротация персонала на украинских атомных электростанциях относится к компетенции украинских властей, российская сторона ей никак не препятствует. Украинский ядерный регулятор периодически сообщает Международному агентству по атомной энергии о проблемах с ротацией персонала на украинских атомных электростанциях. Согласно последнему заявлению гендиректора МАГАТЭ, персонал Чернобыльской АЭС не менялся с 20-21 марта.
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"Обращаем внимание, что на объектах продолжает работать украинский персонал. Его ротация относится к компетенции украинских властей. Россия этому никак не препятствует. Тем не менее, киевский режим целенаправленно создает затруднения нормализации данного процесса с целью использования ситуации в качестве информационного повода для очередного витка антироссийской пропаганды", - говорится в сообщении российской миссии, опубликованном в Telegram-канале.
"В частности, известны факты запугивания персонала украинской стороной, угроз наказания за любое взаимодействие с представителями России, вплоть до уголовного преследования в соответствии с принятым Киевом 3 марта и вступившим в силу 15 марта соответствующим законом", - подчеркнули дипломаты.
"Российская Федерация принимает все необходимые меры для обеспечения надлежащего уровня ядерной и физической ядерной безопасности украинских ядерных объектов, находящихся под охраной российских вооруженных сил", - отметило постпредство.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Атомные электростанции УкраиныАтомные электростанции Украины
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