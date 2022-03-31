https://ria.ru/20220331/abkhaziya-1780989201.html
Российские туроператоры зафиксировали рост спроса на путевки в Абхазию
Российские туроператоры зафиксировали рост спроса на путевки в Абхазию - РИА Новости, 31.03.2022
Российские туроператоры зафиксировали рост спроса на путевки в Абхазию
Российские туроператоры фиксируют рост бронирований туров в Абхазию и смещение спроса от эконом-сегмента в сторону трех-пятизвездочных отелей, рассказали РИА... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T05:06
2022-03-31T05:06
2022-03-31T05:06
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российские туроператоры фиксируют рост бронирований туров в Абхазию и смещение спроса от эконом-сегмента в сторону трех-пятизвездочных отелей, рассказали РИА Новости представители отрасли.Высокий спрос на направлении отметили и в Fun&Sun (бывший "TUI Россия"). "Спрос превышает уровень соответствующего периода прошлого года. Наблюдается также тенденция к смещению интереса в сторону сегмента отелей трех-пяти звезд. При том, что в 2021 году спросом, в первую очередь, пользовались объекты размещения эконом-сегмента", - сообщили в туркомпании.В тоже время не все туроператоры фиксируют высокий прирост по сравнению с 2021 годом. В PAC Group, например, рассказали, что бронирования туров в Абхазию в этом году пока не превышают уровень 2021 года. "Пользуются спросом отели трех-четырех звезд и отдых продолжительностью 10-15 дней", - указали в пресс-службе компании.В свою очередь в "Русском экспрессе" сообщили, что бронирования оживились только после 20 марта. "Но динамика пока оставляет желать лучшего, если сравнивать с прошлым годом. В основном туристы запрашивают отели высокого уровня на период заездов май-июнь, глубина продаж небольшая", - отметили в пресс-службе туроператора.Дорога и ценыДобраться до Абхазии, как и раньше, можно на поезде Москва-Сухум или автомобиле через пропускной пункт в Сочи. Но наибольшим спросом, по данным туроператоров, пользуются туры с авиаперелетом в Сочи, а оттуда на трансфере до отеля."Стоимость недельного авиатура в Абхазию, с прилетом в Сочи из Москвы, составит от 24,4 тысячи рублей на двоих без питания с вылетом 2 июня. В путевку включен групповой трансфер из аэропорта Сочи до отеля в Абхазии", - рассказали в "Интуристе".Fun&Sun же в летнем сезоне 2022 года предлагает россиянам туры в Абхазию с перелетом на чартерных и регулярных рейсах или только бронирование отеля. "В 2022 году туроператор организует чартерные программы в Сочи из 12 городов, туры на регулярных рейсах предлагаются из 30 городов. В пакетные туры с перелетом входит групповой трансфер", - пояснили в туроператоре.В PAC Group отметили, что в Абхазии ковидных ограничений нет, ПЦР-тесты и наличие сертификата о вакцинации не требуется, а пересечение границы осуществляется по внутренним российским паспортам.
https://ria.ru/20220330/avianapravleniya-1780779623.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, москва, абхазия
Российские туроператоры зафиксировали рост спроса на путевки в Абхазию
Российские туроператоры зафиксировали рост бронирований путевок в Абхазию до 28 процентов
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российские туроператоры фиксируют рост бронирований туров в Абхазию и смещение спроса от эконом-сегмента в сторону трех-пятизвездочных отелей, рассказали РИА Новости представители отрасли.
"Бронирования туров в Абхазию сейчас на 28% превышают аналогичный период прошлого года. Направление с удовольствием перебронируют вместо Египта и Турции, ведь чтобы туда отправиться, не нужно ни ПЦР-тестов, ни сертификатов о вакцинации", - сказали в пресс-службе туроператора "Интурист".
Высокий спрос на направлении отметили и в Fun&Sun (бывший "TUI Россия"). "Спрос превышает уровень соответствующего периода прошлого года. Наблюдается также тенденция к смещению интереса в сторону сегмента отелей трех-пяти звезд. При том, что в 2021 году спросом, в первую очередь, пользовались объекты размещения эконом-сегмента", - сообщили в туркомпании.
В тоже время не все туроператоры фиксируют высокий прирост по сравнению с 2021 годом. В PAC Group, например, рассказали, что бронирования туров в Абхазию
в этом году пока не превышают уровень 2021 года. "Пользуются спросом отели трех-четырех звезд и отдых продолжительностью 10-15 дней", - указали в пресс-службе компании.
В свою очередь в "Русском экспрессе" сообщили, что бронирования оживились только после 20 марта. "Но динамика пока оставляет желать лучшего, если сравнивать с прошлым годом. В основном туристы запрашивают отели высокого уровня на период заездов май-июнь, глубина продаж небольшая", - отметили в пресс-службе туроператора.
Дорога и цены
Добраться до Абхазии, как и раньше, можно на поезде Москва-Сухум или автомобиле через пропускной пункт в Сочи
. Но наибольшим спросом, по данным туроператоров, пользуются туры с авиаперелетом в Сочи, а оттуда на трансфере до отеля.
"Стоимость недельного авиатура в Абхазию, с прилетом в Сочи из Москвы
, составит от 24,4 тысячи рублей на двоих без питания с вылетом 2 июня. В путевку включен групповой трансфер из аэропорта Сочи до отеля в Абхазии", - рассказали в "Интуристе".
Fun&Sun же в летнем сезоне 2022 года предлагает россиянам туры в Абхазию с перелетом на чартерных и регулярных рейсах или только бронирование отеля. "В 2022 году туроператор организует чартерные программы в Сочи из 12 городов, туры на регулярных рейсах предлагаются из 30 городов. В пакетные туры с перелетом входит групповой трансфер", - пояснили в туроператоре.
В PAC Group отметили, что в Абхазии ковидных ограничений нет, ПЦР-тесты и наличие сертификата о вакцинации не требуется, а пересечение границы осуществляется по внутренним российским паспортам.