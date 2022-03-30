https://ria.ru/20220330/zavod-1780841021.html

"Метинвест" рассказал о потере Украиной металлургических мощностей

"Метинвест" рассказал о потере Украиной металлургических мощностей - РИА Новости, 30.03.2022

"Метинвест" рассказал о потере Украиной металлургических мощностей

"Азовсталь" и металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе обеспечивали более трети стального производства Украины, с их остановкой из-за боев страна... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T12:38

2022-03-30T12:38

2022-03-30T12:47

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. "Азовсталь" и металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе обеспечивали более трети стального производства Украины, с их остановкой из-за боев страна потеряла 30-40% своих металлургических мощностей, сообщил гендиректор группы "Метинвест" Юрий Рыженков."Мариупольские заводы – это больше трети стального производства Украины. То есть, Украина на сейчас потеряла контроль над порядка 30-40% своих металлургических мощностей", - сказал Рыженков в эфире телеканала "Украина 24".Он уверен, что запустить заводы можно, но для этого должны прекратиться боевые действия. Если повреждения предприятий будут незначительными, это можно сделать за два месяца.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220330/ukraina-1780833764.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, мариуполь