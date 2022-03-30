https://ria.ru/20220330/yuan-1780678222.html

Не долларом единым: сколько можно заработать или потерять на юанях

Не долларом единым: сколько можно заработать или потерять на юанях - РИА Новости, 30.03.2022

Не долларом единым: сколько можно заработать или потерять на юанях

Китайские юани, турецкие лиры, индийские рупии, армянские драмы, азербайджанские манаты — банки все чаще предлагают открыть вклады в этих валютах. Это поможет... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T08:00

2022-03-30T08:00

2022-03-30T07:58

экономика

эльвира набиуллина

россия

центральный банк рф (цб рф)

сша

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780695014_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_bb4812f7053fff0b7487b84d4206ee30.jpg

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Китайские юани, турецкие лиры, индийские рупии, армянские драмы, азербайджанские манаты — банки все чаще предлагают открыть вклады в этих валютах. Это поможет компенсировать волатильность рубля. Однако, чтобы использовать такие финансовые продукты, следует четко понимать выгоду и риски.Нашли альтернативуВыдачу валюты наличными ограничили. Снять со счета можно не больше десяти тысяч долларов. Остальное — в рублях по рыночному курсу на день операции.Но есть альтернатива — депозиты в валюте стран, не вводивших санкции. Например, юани в ВТБ принимают под восемь процентов на срок от трех месяцев до полугода.Примерно так же в банке "Солидарность", Азиатско-Тихоокеанском банке, ББР Банке, СДМ-Банке. И в Альфа-банке — причем через мобильное приложение.Можно оформить вклад в азербайджанских манатах, белорусских рублях, казахстанских тенге, дирхамах ОАЭ, турецких лирах, армянских драмах.Деньги хранили не только в долларах и евро и раньше: в британских фунтах, швейцарских франках, японских иенах, тех же юанях. Но требовалась крупная сумма, чтобы открыть счет. Сейчас — иначе. Из-за геополитической напряженности, ограничения валютной наличности банки и их клиенты ищут альтернативы.Чаще всего предпочитают юань — одну из мировых резервных валют, по популярности уступающую лишь доллару, евро и фунту стерлингов.В январе доля юаня в международных расчетах превысила три процента, свидетельствует отчетность SWIFT. Доверие к китайской денежной единице растет, поскольку КНР — вторая экономика мира, прибавившая к ВВП в 2021-м восемь процентов. А инфляция в феврале — 0,9 в годовом выражении."Для диверсификации сбережений вложения в юань особенно актуальны. В мире все чаще обходятся без доллара и евро. Москва намерена перевести торговлю газом с "недружественными странами" в рубли. Саудовская Аравия начинает продавать нефть напрямую за юани", — поясняет Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute.Высок спрос и на карты китайской платежной системы UnionPay, добавляет собеседник РИА Новости. Отношения Москвы с Пекином почти безоблачные. Вот люди и делают выводы.Семь раз взвесь — потом открывай вкладНо торопиться перекладывать все в юани не стоит, предупреждают аналитики. КНР тоже может попасть под санкции — не исключено дополнительное внешнее давление."Перед открытием депозита в китайской валюте нужно узнать о возможностях и условиях конвертации в рубли", — говорит Ксения Артемьева, операционный директор финтех-платформы "Фаст Ривер".И не забывайте об инфляции, съедающей доходность. Яркий пример — Турция. В начале 2021-го за доллар давали семь лир. В декабре — 17. Инфляция в итоге превысила 36 процентов.Даже в США и ЕС ставки по депозитам не поспевают за ростом цен."Сегодня вклады в любой валюте — способ просто сохранить средства, а не приумножить их", — отмечает Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute.Аналитики советуют применить золотое правило сбережений — не хранить все в одной корзине. Диверсификация нивелирует курсовые скачки. Например, часть средств в юанях компенсирует потери по более волатильным рублевым вкладам.С валютами стран СНГ следует учитывать то, что они сильно коррелируют с рублем.Главное — понять, для чего нужны экзотические вклады. Нет смысла открывать их из чистого любопытства. Основная функция денег — средство платежа или накопления, напоминают эксперты. Так, юань и иена пригодятся предпринимателям, торгующим с Азией. Остальные альтернативные валюты могут понадобятся в поездках.Не забывайте о рублеРублем тоже не стоит пренебрегать. Доходность в банках сейчас — на максимуме. В конце февраля ЦБ поднял ключевую ставку до рекордных 20 процентов.Этого потребовало "кардинальное изменение" внешних условий российской экономики, указал регулятор.США и ЕС объявили антироссийские санкции, заморозили половину золотовалютных резервов — около 300 миллиардов долларов. И теперь у Центробанка меньше возможностей подпитывать деньгами кредитные организации, сдерживать инфляцию. Поэтому, чтобы защитить сбережения населения, пошли на беспрецедентный шаг. "Нужно повысить процентные ставки до уровней, которые компенсируют гражданам возросшие инфляционные риски", — подчеркнула глава ЦБ Эльвира Набиуллина.К тому же требовалось вернуть деньги в банки. За один только день 24 февраля население и бизнес сняли со счетов 111 миллиардов рублей. Из-за ажиотажа финансовые организации столкнулись со структурным дефицитом ликвидности.И когда ставки увеличились в несколько раз, люди понесли деньги назад. "Сейчас вклады в рублях выгодные — компенсируют инфляционные риски. А поскольку рынок акций высокотурбулентный, банк — самый надежный и доступный инструмент накопления в краткосрочной перспективе", — полагает Ксения Артемьева.В первой декаде марта средняя максимальная ставка по рублевым депозитам в десяти банках достигла 20 с половиной процентов. ЦБ, скорее всего, продолжит ужесточать денежно-кредитную политику. То есть в апреле вклады могут стать еще выгоднее.

https://ria.ru/20220228/stavka-1775576271.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ирина Бадмаева

Ирина Бадмаева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Бадмаева

экономика, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф), сша, москва