https://ria.ru/20220330/yandekseda-1780833634.html

Суд зарегистрировал первый иск к "Яндекс.Еде" за распространение данных

Суд зарегистрировал первый иск к "Яндекс.Еде" за распространение данных - РИА Новости, 30.03.2022

Суд зарегистрировал первый иск к "Яндекс.Еде" за распространение данных

Замоскворецкий суд зарегистрировал первый в Москве иск к компании "Яндекс.Еда", допустившей массовую утечку персональных данных своих пользователей, сообщила... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T12:16

2022-03-30T12:16

2022-03-30T13:15

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Замоскворецкий суд зарегистрировал первый в Москве иск к компании "Яндекс.Еда", допустившей массовую утечку персональных данных своих пользователей, сообщила РИА Новости его пресс-секретарь Анна Днепрова.Дата его рассмотрения пока не назначена.Компания 1 марта сообщила, что недобросовестные действия сотрудника сервиса доставки "Яндекс.Еда" привели к утечке в интернет телефонов клиентов сервиса и информации об их заказах. По данным "Яндекса", утечка не коснулась банковских, платежных и регистрационных данных пользователей, то есть логинов и паролей.

https://ria.ru/20220324/dannye-1779865608.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

яндекс, происшествия, технологии, россия, москва