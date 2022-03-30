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Суд зарегистрировал первый иск к "Яндекс.Еде" за распространение данных - РИА Новости, 30.03.2022
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Суд зарегистрировал первый иск к "Яндекс.Еде" за распространение данных
Суд зарегистрировал первый иск к "Яндекс.Еде" за распространение данных - РИА Новости, 30.03.2022
Суд зарегистрировал первый иск к "Яндекс.Еде" за распространение данных
Замоскворецкий суд зарегистрировал первый в Москве иск к компании "Яндекс.Еда", допустившей массовую утечку персональных данных своих пользователей, сообщила... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T12:16
2022-03-30T13:15
яндекс
происшествия
технологии
россия
москва
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Замоскворецкий суд зарегистрировал первый в Москве иск к компании "Яндекс.Еда", допустившей массовую утечку персональных данных своих пользователей, сообщила РИА Новости его пресс-секретарь Анна Днепрова.Дата его рассмотрения пока не назначена.Компания 1 марта сообщила, что недобросовестные действия сотрудника сервиса доставки "Яндекс.Еда" привели к утечке в интернет телефонов клиентов сервиса и информации об их заказах. По данным "Яндекса", утечка не коснулась банковских, платежных и регистрационных данных пользователей, то есть логинов и паролей.
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яндекс, происшествия, технологии, россия, москва
12:16 30.03.2022 (обновлено: 13:15 30.03.2022)
 
Суд зарегистрировал первый иск к "Яндекс.Еде" за распространение данных

Суд зарегистрировал первый иск к "Яндекс.Еде" за распространение персональных данных

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкКурьер службы доставки сервиса "Яндекс.Еда"
Курьер службы доставки сервиса Яндекс.Еда - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Замоскворецкий суд зарегистрировал первый в Москве иск к компании "Яндекс.Еда", допустившей массовую утечку персональных данных своих пользователей, сообщила РИА Новости его пресс-секретарь Анна Днепрова.

"В суд поступил иск к компании "Яндекс.Еда", истец просит компенсировать моральный вред в размере 100 тысяч рублей за массовое распространение персональных данных", — сказала собеседница агентства.

Дата его рассмотрения пока не назначена.
Компания 1 марта сообщила, что недобросовестные действия сотрудника сервиса доставки "Яндекс.Еда" привели к утечке в интернет телефонов клиентов сервиса и информации об их заказах. По данным "Яндекса", утечка не коснулась банковских, платежных и регистрационных данных пользователей, то есть логинов и паролей.
Курьер сервиса доставки Яндекс.Еда возле кафе Бургер Кинг в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 15:06
Пользователи "Яндекс.Еды" смогут удалять накопленные сервисом данные
 
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