https://ria.ru/20220330/yandekseda-1780833634.html
Суд зарегистрировал первый иск к "Яндекс.Еде" за распространение данных
Суд зарегистрировал первый иск к "Яндекс.Еде" за распространение данных - РИА Новости, 30.03.2022
Суд зарегистрировал первый иск к "Яндекс.Еде" за распространение данных
Замоскворецкий суд зарегистрировал первый в Москве иск к компании "Яндекс.Еда", допустившей массовую утечку персональных данных своих пользователей, сообщила... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T12:16
2022-03-30T12:16
2022-03-30T13:15
яндекс
происшествия
технологии
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780851373_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_2dd2073f7042ee1b4f06401257cb6a1c.jpg
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Замоскворецкий суд зарегистрировал первый в Москве иск к компании "Яндекс.Еда", допустившей массовую утечку персональных данных своих пользователей, сообщила РИА Новости его пресс-секретарь Анна Днепрова.Дата его рассмотрения пока не назначена.Компания 1 марта сообщила, что недобросовестные действия сотрудника сервиса доставки "Яндекс.Еда" привели к утечке в интернет телефонов клиентов сервиса и информации об их заказах. По данным "Яндекса", утечка не коснулась банковских, платежных и регистрационных данных пользователей, то есть логинов и паролей.
https://ria.ru/20220324/dannye-1779865608.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780851373_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_8bcea1c74c2c133253c8f4e41ae1ac81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
яндекс, происшествия, технологии, россия, москва
12:16 30.03.2022 (обновлено: 13:15 30.03.2022)
Суд зарегистрировал первый иск к "Яндекс.Еде" за распространение данных
Суд зарегистрировал первый иск к "Яндекс.Еде" за распространение персональных данных
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Замоскворецкий суд зарегистрировал первый в Москве иск к компании "Яндекс.Еда", допустившей массовую утечку персональных данных своих пользователей, сообщила РИА Новости его пресс-секретарь Анна Днепрова.
"В суд поступил иск к компании "Яндекс.Еда", истец просит компенсировать моральный вред в размере 100 тысяч рублей за массовое распространение персональных данных", — сказала собеседница агентства.
Дата его рассмотрения пока не назначена.
Компания 1 марта сообщила, что недобросовестные действия сотрудника сервиса доставки "Яндекс.Еда" привели к утечке в интернет телефонов клиентов сервиса и информации об их заказах. По данным "Яндекса", утечка не коснулась банковских, платежных и регистрационных данных пользователей, то есть логинов и паролей.